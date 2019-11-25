【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒９億人幣，買建行工行沽平保騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》美股三大指數上周五（２２日）全線回升，美國國家安全顧問

奧布萊恩表示，年底前仍有機會與中國達成首階段貿易協議。本地方面，周日（２４日）區議會

順利舉行，市面氣氛改善，港股今日高開２７８點，隨後本地地產收租股走高，造就港股最高飆

５１９點見２７１１４點，收復５０天線（約２６６５０點）、１０天線（約２６７００點）、

１００天線（約２６８２４點）及２０天線（約２６９９０點）。最終港股收報２６９９３點，

升３９７點或升１﹒５％，惟二萬七關口得而復失。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒９億元人民幣減少近３２％。北水淨買入最多的個股依

次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最

多的依次是中國平安（０２３１８）、騰訊控股（００７００）、中信銀行（００９９８）。

主板成交７５９﹒６９億元增加１３％。其中港股通成交１０５﹒２億元，佔總成交

１３﹒９％。



＊北水連日吸納內銀股，建行最獲捧＊



北水資金繼續流入內銀，當中最多分別淨買入建行約２﹒９億元及工行２﹒８億元。建行、

工行全日升逾１％，分別報６﹒４元及５﹒７４元。

另外，阿里巴巴（０９９８８）明日掛牌，港交所亦獲北水吸納，北水淨買入１﹒４億元。

港交所漲１﹒５５％，報２４９﹒６元。

雖然平保獲中金看好，升其目標價為１１４元，惟北水淨沽出近３億元，成為北水力沽對象

。平保收報９０﹒９元，微升０﹒１１％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ２．９０

工商銀行（０１３９８） ２．７８

美團點評（０３６９０） ２．２２

港交所 （００３８８） １．４１

中國銀行（０３９８８） １．３２



淨沽出最多港股：

中國平安（０２３１８） －２．９９

騰訊控股（００７００） －１．０８

中信銀行（００９９８） －０．９７

中生製藥（０１１７７） －０．５４

中國神華（０１０８８） －０．４７

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（ｊｔ）

