  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/11/2019 18:04

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒９億人幣，買建行工行沽平保騰訊

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美股三大指數上周五（２２日）全線回升，美國國家安全顧問
奧布萊恩表示，年底前仍有機會與中國達成首階段貿易協議。本地方面，周日（２４日）區議會
順利舉行，市面氣氛改善，港股今日高開２７８點，隨後本地地產收租股走高，造就港股最高飆
５１９點見２７１１４點，收復５０天線（約２６６５０點）、１０天線（約２６７００點）、
１００天線（約２６８２４點）及２０天線（約２６９９０點）。最終港股收報２６９９３點，
升３９７點或升１﹒５％，惟二萬七關口得而復失。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒９億元人民幣減少近３２％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是中國平安（０２３１８）、騰訊控股（００７００）、中信銀行（００９９８）。
　　主板成交７５９﹒６９億元增加１３％。其中港股通成交１０５﹒２億元，佔總成交
１３﹒９％。

＊北水連日吸納內銀股，建行最獲捧＊

　　北水資金繼續流入內銀，當中最多分別淨買入建行約２﹒９億元及工行２﹒８億元。建行、
工行全日升逾１％，分別報６﹒４元及５﹒７４元。
　　另外，阿里巴巴（０９９８８）明日掛牌，港交所亦獲北水吸納，北水淨買入１﹒４億元。
港交所漲１﹒５５％，報２４９﹒６元。
　　雖然平保獲中金看好，升其目標價為１１４元，惟北水淨沽出近３億元，成為北水力沽對象
。平保收報９０﹒９元，微升０﹒１１％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．９０　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．７８　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．２２　
　　港交所　（００３８８）　　　　　　１．４１　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　１．３２　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－２．９９　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－１．０８　
　　中信銀行（００９９８）　　　　　－０．９７　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－０．５４　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．４７　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】劉銳紹：若再不回應訴求 立會建制比例或降至三成
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】學者：反映選民不認同政府施政 削特首選舉操控性
生財有道25/11/2019
【區議會選舉】林鄭：將聆聽反思市民意見 葉劉稱區選被政治化
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】胡志偉：區選顯示政府須聽民意 盼減少撞區情況
FOCUS25/11/2019
【FOCUS】區選「期中考」政府弊到貼地 骨牌效應或剛開始
生財有道25/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵42元水平支持力很大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金