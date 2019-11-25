《美元走勢－羅明立》美元轉強，關注歐元１﹒０９８０支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８９ １０８﹒５９ １０８﹒６２

歐元╱美元 １﹒１０３０ １﹒１０１２ １﹒１０２２

英鎊╱美元 １﹒２８６４ １﹒２８３９ １﹒２８２９

美元╱瑞郎 ０﹒９９８２ ０﹒９９５８ ０﹒９９７２

美元╱港元 ７﹒８２８５ ７﹒８２３０ ７﹒８２３７

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《美元走勢》上周五中央官媒《新華社》引述國家主席習近平指，北京期望與美國達成階段

性貿易協定，但也不怕互相繼續加徵關稅。由於習近平甚少公開發表對中美貿易達成協議的期望

，被投資視為利好協議因素。另一方面，美國總統特朗普亦指與中國達成協議已相當接近。投資

者期望中美雙方能在１２月１５日，即另一批中國輸往美國總值１２５０億美元貨品被徵１５％

關稅的豁免期屆滿前達成協議。美匯指數短線上升，倘若中美能夠達成首階段貿易協定，將會對

美國經濟有刺激作用，亦會降低投資者對環球經濟下滑的憂慮，料對美元有支持作用。

《路透社》引述消息指，由於美國總統特朗普根據商務部的調查結果，決定是否實施汽車加

征關稅的半年限期已於上周屆滿，故歐盟已假設特朗普將會繼續信守承諾，即雙方舉行貿易談判

期間不會加徵關稅。消息降低投資者對歐美展開關稅戰的憂慮，對歐元區有正面作用。美元轉強

，歐元在１﹒１１阻力掉頭下滑，關注１﹒０９８０的支持，破則將考驗１﹒０９。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７６０ １﹒２９５０ １﹒２７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

