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即市新聞

25/11/2019 15:00

《美元走勢－羅明立》美元轉強，關注歐元１﹒０９８０支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８９　　　１０８﹒５９　　　１０８﹒６２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３０　　　１﹒１０１２　　　１﹒１０２２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８６４　　　１﹒２８３９　　　１﹒２８２９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８２　　　０﹒９９５８　　　０﹒９９７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２８５　　　７﹒８２３０　　　７﹒８２３７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五中央官媒《新華社》引述國家主席習近平指，北京期望與美國達成階段
性貿易協定，但也不怕互相繼續加徵關稅。由於習近平甚少公開發表對中美貿易達成協議的期望
，被投資視為利好協議因素。另一方面，美國總統特朗普亦指與中國達成協議已相當接近。投資
者期望中美雙方能在１２月１５日，即另一批中國輸往美國總值１２５０億美元貨品被徵１５％
關稅的豁免期屆滿前達成協議。美匯指數短線上升，倘若中美能夠達成首階段貿易協定，將會對
美國經濟有刺激作用，亦會降低投資者對環球經濟下滑的憂慮，料對美元有支持作用。
　　《路透社》引述消息指，由於美國總統特朗普根據商務部的調查結果，決定是否實施汽車加
征關稅的半年限期已於上周屆滿，故歐盟已假設特朗普將會繼續信守承諾，即雙方舉行貿易談判
期間不會加徵關稅。消息降低投資者對歐美展開關稅戰的憂慮，對歐元區有正面作用。美元轉強
，歐元在１﹒１１阻力掉頭下滑，關注１﹒０９８０的支持，破則將考驗１﹒０９。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７６０　　　１﹒２９５０　　　１﹒２７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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