不少銀行最近新推美元定存高息優惠，惟普遍要求兌換資金，又或新錢，才享最高特惠息。
如中銀香港（０２３８８）新推３個月年息２﹒１厘，半年期亦有２﹒０５厘，入場費僅１萬港
元的新資金。
計及分行較多的大型銀行，現時短中長息仍以匯豐最高，且毋須兌換亦享特惠息；存息亦採
倒掛，即短存高於長息，例如半年期為２﹒２５厘，較一年的２﹒０５厘高。
至於計及市面所有定存，則以集友新推存１周享１５厘，為冠全城的「高息王」，但須附帶
條件，要先把等值１０萬元人民幣兌換作美元，才有此破頂息。《香港經濟日報》
25/11/2019 08:18
【美元利率】集友新推定存１周１５厘息，須兌換資金
不少銀行最近新推美元定存高息優惠，惟普遍要求兌換資金，又或新錢，才享最高特惠息。
如中銀香港（０２３８８）新推３個月年息２﹒１厘，半年期亦有２﹒０５厘，入場費僅１萬港
元的新資金。
計及分行較多的大型銀行，現時短中長息仍以匯豐最高，且毋須兌換亦享特惠息；存息亦採
倒掛，即短存高於長息，例如半年期為２﹒２５厘，較一年的２﹒０５厘高。
至於計及市面所有定存，則以集友新推存１周享１５厘，為冠全城的「高息王」，但須附帶
條件，要先把等值１０萬元人民幣兌換作美元，才有此破頂息。《香港經濟日報》
|國際動態25/11/2019
約翰遜擬聖誕前 提交脫歐協議
|生財有道22/11/2019
【反應冷淡】西九高鐵站商業地王僅接獲３標書 政局不穩增流標風險
|樂天金匯22/11/2019
市場避險情緒降溫，金價會否繼續下跌？
|生財有道22/11/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】艾伯科技研發區塊鏈物聯網，符合國策短期可再衝上
|FOCUS22/11/2019
【FOCUS】從雅高到WeWork 神話背後小心是浮雲
|生財有道22/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：美團待回調才止賺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰