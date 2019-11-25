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25/11/2019 08:18

【美元利率】集友新推定存１周１５厘息，須兌換資金

　　不少銀行最近新推美元定存高息優惠，惟普遍要求兌換資金，又或新錢，才享最高特惠息。
如中銀香港（０２３８８）新推３個月年息２﹒１厘，半年期亦有２﹒０５厘，入場費僅１萬港
元的新資金。
　　計及分行較多的大型銀行，現時短中長息仍以匯豐最高，且毋須兌換亦享特惠息；存息亦採
倒掛，即短存高於長息，例如半年期為２﹒２５厘，較一年的２﹒０５厘高。
　　至於計及市面所有定存，則以集友新推存１周享１５厘，為冠全城的「高息王」，但須附帶
條件，要先把等值１０萬元人民幣兌換作美元，才有此破頂息。《香港經濟日報》

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