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25/11/2019 08:28

【脫歐協議】英國下月大選，約翰遜聖誕前將提交脫歐協議

　　英國下月１２日舉行大選，首相約翰遜昨日（２４日）公布保守黨的競選綱領，以「完成脫
歐、釋放英國潛力」為題。
　　他表示將會提早送聖誕禮物，承諾於１２月２５日聖誕節前，再次將脫歐協議提交到國會。
　　約翰遜競選綱領以惠民政策為主，包括凍結入息稅、銷售稅及社會保障金；又在教育、醫療
、警力方面增撥資源，如投資３０億英鎊（約３０１﹒３億港元），再培訓工人，以及撥款２０
億英鎊修葺公路。《香港經濟日報》

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