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25/11/2019 18:55

【阿里上市】阿里巴巴暗盤升約５％，一手帳面最多賺８２０元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）將於明日在港第二上市，暗盤升約５
％，不計手續費，一手１００股，帳面最多賺８２０元。
　　於耀才暗盤交易系統中，阿里巴巴暗盤曾高見１８５﹒２元，較招股價１７６元，升逾
５％，收報１８４﹒２元，較招股價高４﹒６６％，不計手續費賺８２０元。
　　在輝立暗盤交易場，阿里巴巴收報１８４元，較招股價高約４﹒５５％，不計手續費賺
８００元。（ｂｉ）

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