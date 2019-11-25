【阿里上市】阿里巴巴暗盤升約５％，一手帳面最多賺８２０元

《經濟通通訊社２５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）將於明日在港第二上市，暗盤升約５

％，不計手續費，一手１００股，帳面最多賺８２０元。

於耀才暗盤交易系統中，阿里巴巴暗盤曾高見１８５﹒２元，較招股價１７６元，升逾

５％，收報１８４﹒２元，較招股價高４﹒６６％，不計手續費賺８２０元。

在輝立暗盤交易場，阿里巴巴收報１８４元，較招股價高約４﹒５５％，不計手續費賺

８００元。（ｂｉ）

