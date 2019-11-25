【區議會選舉】藍田有市民質疑選舉舞弊，防暴警察票站外戒備

《經濟通通訊社２５日專訊》區議會選舉觀塘藍田選區因出現問題選票，令點票工作延至中

午後才完成，最後工聯會的簡銘東獲４０８０票，比民主派的對手馮德森多出５０票而贏得連任

，但大批市民不滿點票安排，直至下午兩時多，仍然不肯離開票站，一批防暴警察在票站外圍戒

備，部分警員手持防暴槍。

現場消息稱，該批市民不滿點票時總票數多於投票人數，其後選舉主任第二次點算票數後，

在未向現場市民宣布選舉結果下，便在官方網站公布結果，被市民質疑出現選舉不公或者舞弊的

情況。（ｃｌ）（ｚｚ）

