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即市新聞

25/11/2019 17:37

【本港經濟】香港與澳門簽稅務安排，有助鼓勵商界在兩地營商投資

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府發言人今日（２５日）宣布，香港已與澳門簽訂全面性避
免雙重課稅安排（全面性安排），標誌着香港與澳門將建立更緊密的稅務合作關係。
　　這是香港與貿易夥伴簽訂的第４３份全面性避免雙重課稅協定╱安排。全面性安排將有助加
深港澳兩地的經濟貿易連繫，鼓勵商界在兩地營商投資，促進人才培訓和交流，並進一步推動粵
港澳大灣區的發展。
　　在２０１８年，澳門是香港第十九大貿易夥伴。隨着香港與澳門簽訂全面性安排，香港已經
與其首二十大貿易夥伴中的十四個國家或地區簽訂相關協議。
　　在全面性安排下，香港居民就源自澳門的收入在澳門所繳納的稅款，可根據本港稅例抵免香
港就同一筆收入所徵收的稅項。就澳門居民而言，在香港已繳納稅項的收入可在澳門豁免徵稅，
或在香港所繳納的稅款可抵免澳門就同一筆收入所徵收的稅項，從而避免雙重課稅。
　　此外，全面性安排亦提供以下稅務寬免安排：（一）香港居民如在澳門從事跨境海運、空運
和陸運賺取利潤，無須在澳門徵稅；及（二）受僱於香港的合資格教師或研究人員在澳門認可的
教育或科研機構從事教研工作時，如有關收入已在香港徵稅，可在澳門享有為期三年的免稅待遇

　　全面性安排將在雙方完成有關的批准程序後生效。就香港而言，行政長官會同行政會議會根
據《稅務條例》（第１１２章）就安排作出一項命令，有關命令須經立法會以先訂立後審議的程
序通過。（ｃｌ）

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