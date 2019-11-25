【本港經濟】香港與澳門簽稅務安排，有助鼓勵商界在兩地營商投資

《經濟通通訊社２５日專訊》政府發言人今日（２５日）宣布，香港已與澳門簽訂全面性避

免雙重課稅安排（全面性安排），標誌着香港與澳門將建立更緊密的稅務合作關係。

這是香港與貿易夥伴簽訂的第４３份全面性避免雙重課稅協定╱安排。全面性安排將有助加

深港澳兩地的經濟貿易連繫，鼓勵商界在兩地營商投資，促進人才培訓和交流，並進一步推動粵

港澳大灣區的發展。

在２０１８年，澳門是香港第十九大貿易夥伴。隨着香港與澳門簽訂全面性安排，香港已經

與其首二十大貿易夥伴中的十四個國家或地區簽訂相關協議。

在全面性安排下，香港居民就源自澳門的收入在澳門所繳納的稅款，可根據本港稅例抵免香

港就同一筆收入所徵收的稅項。就澳門居民而言，在香港已繳納稅項的收入可在澳門豁免徵稅，

或在香港所繳納的稅款可抵免澳門就同一筆收入所徵收的稅項，從而避免雙重課稅。

此外，全面性安排亦提供以下稅務寬免安排：（一）香港居民如在澳門從事跨境海運、空運

和陸運賺取利潤，無須在澳門徵稅；及（二）受僱於香港的合資格教師或研究人員在澳門認可的

教育或科研機構從事教研工作時，如有關收入已在香港徵稅，可在澳門享有為期三年的免稅待遇

。

全面性安排將在雙方完成有關的批准程序後生效。就香港而言，行政長官會同行政會議會根

據《稅務條例》（第１１２章）就安排作出一項命令，有關命令須經立法會以先訂立後審議的程

序通過。（ｃｌ）

