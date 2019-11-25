《小傳日記》政局暫緩和，磚頭佬帶旺；魚缸二萬七，試企又再失

《小傳日記》近期個個都講「黎明來到」，首先梗係中美首階段貿易協議，好似兩國都有心

想簽，但投資者就唔多期待啦，因為侵侵（特朗普）時常出口術，五時花六時變，真係好難捉摸

。另外，香江今屆區選非建制派勝出，有分析指可望令本地示威降溫，個「孖屐」都立即抽升返

，恆指今早（２５日）高開２７８點之後後勁凌厲，收復百天線（２６８２５點）、五十天線（

２６６５１點）、十天線（２６７０１點）同廿天線（２６９９１點），再攀上二萬七，高見２

７１１４點。午後都維持係二萬七關口，但收市未能企穩，最終恆指收報２６９９３點，升

３９７點或一個半巴仙，主板成交７５９﹒６９億銀升一成三。國貨收報１０６２８點，升

１２２點或逾１巴仙。

內地Ａ場今日走勢各異，上證綜指收報２９０６點，升２０點或近１巴仙；深證成指收報

９６２６點，跌不足１點。兩市合共成交４２００億元人仔。

大隻藍戰士今日都十分威猛，大象（００００５）、生發發（００３８８）及ＱＱ

（００７００）均飛起一個半巴仙，報５９銀、２４９﹒６銀及３３８﹒８銀；中移動

（００９４１）跟漲１仙，報６１﹒９５銀；ＡＩＡ（０１２９９）飆近４巴仙，報８０﹒１銀

。



＊開門做生意九置最得意，紅磡站重開港鐵買盤來＊



呢次區選真係變天啦，非建制派拎足九成議席，分析認為社會緊張氣氛可望緩和，大家都可

以開返門做生意，今日磚頭佬愈升愈有，恆地（０００１２）抽高近２巴仙，報３８﹒５銀；新

地（０００１６）漲逾３巴仙，報１１４﹒２銀；新世界（０００１７）升逾２巴仙報１０﹒５

４銀；恆隆地產（００１０１）同樣漲逾１巴仙，報１６﹒３６銀；長實集團（０１１１３）踢

高近２巴仙，報５３﹒７銀；太地（０１９７２）升３巴仙，報２４﹒２５銀；九置

（０１９９７）炒高近５巴仙收４４﹒７５銀，為升幅最大藍戰士。

港鐵（０００６６）紅磡站終於重開，今日港鐵股價都立即反彈，並重上十天線，尾市維持

升勢收漲逾２巴仙，報４３﹒８銀；領展（００８２３）亦飆逾２巴仙，報８２﹒５銀。



＊水泥價上升基建確係醒，內險被吹奏升勢無得走＊



大行最近吹捧水泥佬會好搶手，因為最近好多工程趕工，搞到Ｄ水泥又貴咗，建材佬自然開

心到彈起啦！海螺水泥（００９１４）飆３巴仙，報５１﹒８銀，仲要破頂！亞洲水泥（００７

４３）踼高７巴仙，報１０﹒４４銀；中國建材（０３３２３）起飛６巴仙，報７﹒８６銀，係

最勁國貨佬。其建股亦受捧，神州鐵建（０１１８６）鏟高接近４巴仙，報８﹒４３銀；中鐵（

００３９０）起哄５巴仙，報４﹒８４銀。

內險佬最近有運行，事關有大行話睇好佢哋Ｄ價位仲有兩成半空間向上飛，仲話佢哋可能顯

著提高派錢水平，內險佬今日當然無得輸！國壽（０２６２８）少少咁上１巴仙，報２０﹒４銀

；平保（０２３１８）微升１亳子，報９０﹒９銀；新保（０１３３６）鏟高接近１巴仙，報３

１﹒２５銀；太平（００９６６）輕輕鏟高差唔多半個巴，報１８﹒７６銀。



＊券商佬唱好撐起煤炭佬，阿里明上市同系無啟示＊



神州券商佬中信證券話，因為煤價縮水，預計今年煤炭佬成績應該都有輕微增長，加上一眾

煤炭佬估值已經反映絕大部分悲觀因素，所以唱好佢哋！煤炭佬今日多數都好生性，兗煤

（０１１７１）鏟高逾半成，報７﹒２銀。南方能源（０１５７３）亦踢高半成，報１﹒２６銀

。神華（０１０８８）起哄逾３巴仙，報１５﹒６銀。中煤能源（０１８９８）有力撐高近

２巴仙，報３﹒０９銀。

阿里巴巴（０９９８８）今日公布咗招股結果，超額認購逾４１倍，不過一手中籤率都有八

成，每股１７６銀，不過「孖屐」好似無咩憧憬，阿里相關股今日都無咩方向。阿里影業

（０１０６０）、神州動向（０３８１８）、雲鋒金融（００３７６）今日都原地踏步無升跌，

分別報１﹒３銀、３﹒４５銀、０﹒８３銀。海爾電器（０１１６９）踢高近１巴仙，報

２２﹒２５銀。擎天軟件（０１２９７）起哄逾半巴仙，報１﹒５４銀。高鑫零售

（０６８０８）輕微收多兩格，報９﹒０３銀。請請！





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