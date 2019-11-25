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即市新聞

25/11/2019 10:00

《保障全方位－左偉豪》終期紅利增添潛在回報

　　《保障全方位》在投資世界中，有不同的資產增值工具，其入場門檻、潛在回報、投資期及
風險程度亦有差別。對很多人來說，保險是一項較長期的投資，其靈活性較低，而且資產增值的
效果相對高風險產品不明顯。不過，現時的分紅壽險保單其實已突破傳統框架，在提供人壽保障
之餘，亦提升了財富增值的潛力，為客戶爭取長遠的穩健回報，更在不同方面加強了靈活性。
　　以回報而言，分紅壽險一般會提供現金價值及終期紅利，保證現金價值於保單期滿或保單退
保時可獲支付。至於終期紅利，有些計劃可早至保單生效三年後就會派發。日後只要透過每年宣
派之紅利，受保人就可以實現財富增值。
　　與此同時，現時有些嶄新的分紅壽險為了增加保單的靈活性，讓保單持有人申請行使終期紅
利鎖定選擇權，穩握市場良機。在指定的保單周年日開始，在毋須保單退保的情況下，保單持有
人可申請轉移終期紅利最新價值之某指定百分比，該鎖定金額將由終期紅利中扣除，並會轉移至
終期紅利鎖定戶口，以便隨時提取，，以應付人生不同階段的財務需要。
　　以受保人Ｉｖａｎ為例，他今年３５歲，雖然是一名教師，收入穩定，但作為家中妻女的主
要經濟支柱，加上每月需償還支付樓宇供款按揭，他期望有足夠的儲備及充裕的保障，以免一旦
發生事故，會令妻女生活無以為繼。於是，Ｉｖａｎ投保了一份基本保額５０萬美元的分紅壽險
保單，保費繳付年期為１８年，期望兼享人壽保障及實現財富累積，安心守護家人。
　　當Ｉｖａｎ踏入６５歲退休之齡後，先後行使了三次終期紅利鎖定選擇權，提取現金暢遊列
國、支持女兒的婚禮開支及應付家庭生活開支費用等，盡情安享銀髮生活。於７５歲，Ｉｖａｎ
不幸身故，作為指定受益人的妻子可獲一筆過方式收取身故保險賠償，以應付日後的生活開支。

＊行使終期紅利鎖定選擇權不減保額＊

　　值得一提的是，雖然在保單持有人行使終期紅利鎖定選擇權後，相關保單年度的終期紅利及
其後在其他保單年度宣布派發的終期紅利，應會因此而相應地減少，但基本保額將維持不變。
　　分紅壽險保單作為一項長遠的儲蓄工具，可讓投保人按部就班地在短期內完成供款，隨後等
待財富穩步增值，為自己及家人締造一個安逸的未來。
　　註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監　左偉豪》

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