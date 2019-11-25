社會氣氛略緩和，港股全日升３９７點收２６９９３，一度上二萬七



《經濟通通訊社２５日專訊》美股三大指數上周五（２２日）全線回升，美國國家安全顧問

奧布萊恩表示，年底前仍有機會與中國達成首階段貿易協議；而中國近日提出加強知識產權保護

，擬加快引入侵權懲罰性賠償制度。本地方面，周日區議會順利舉行，泛民取得大多數議席，市

面氣氛改善，港股今日高開２７８點報２６８７３點，早段升幅雖稍為放緩至２５７點報

２６８５２點，但未幾即繼續向上，收復２７０００點關口。本地經濟相關股包括地產收租股走

高，重磅股包括友邦（０１２９９）有追捧，造就港股最高飆５１９點見２７１１４點，收復

５０天線（約２６６５０點）、１０天線（約２６７００點）、１００天線（約２６８２４點）

及２０天線（約２６９９０點）。午後，港股收幅輕微收窄，最終收報２６９９３，升３９７點

或升１﹒５０％，主板成交７５９﹒６９億元增加１３％。國企指數報１０６２８，升１２２點

或升１﹒１７％。新一輪帶量採購開始，中生製藥（０１１７７）逆市跌１﹒９５％，報

１１﹒０４元，為最大跌幅藍籌。

Ａ股方面，上證綜指報２９０６，升２０點或升０﹒７２％，深成指數報９６２６，跌

不足１點，兩市成交達４２００﹒４１億元人民幣。

重磅股發力，匯控（００００５）升１﹒４６％，報５９元；騰訊（００７００）走高

１﹒５６％，報３３８﹒８元；港交所（００３８８）升１﹒５５％，報２４９﹒６元；友邦任

命現任平保（０２３１８）聯席首席執行官李源祥明年接替集團首席執行官兼總裁黃經輝，急漲

３﹒６２％，報８０﹒１元；中移動（００９４１）揚１﹒０６％，報６１﹒９５元；建設銀行

（００９３９）升１﹒１１％，報６﹒４元；平保（０２３１８）升０﹒１１％報９０﹒９元。



＊本地地產股反彈，九置領漲藍籌＊



區議會選舉順利舉行，本地局勢有降溫跡象，地產收租股強勢反彈。九倉置業

（０１９９７）飆４﹒６８％，報４４﹒７５元，為最大升幅藍籌。嘉里建設（００６８３）獲

匯證升評級至買入，漲２﹒５１％，報２６﹒５元；新地（０００１６）升２﹒９８％，報

１１４﹒２元；新世界（０００１７）升１﹒９３％，報１０﹒５４元；領展（００８２３）後

日除淨，走高２﹒４２％，報８２﹒５元。

隨著民主派於新一屆區選報捷，社會氣氛暫緩和，本地零售股亦隨市急漲，莎莎

（００１７８）急漲５﹒７５％，報１﹒８４元；周生生（００１１６）飆３﹒７５％，報

９﹒１４元；六福集團（００５９０）升２﹒２％，報２０﹒９元；周大福（０１９２９）揚

１﹒１９％，報６﹒７９元。

內房亦造好，碧桂園（０２００７）瑞信調高目標價逾一成至１２元，走高３﹒６８％，報

１１﹒２８元；萬科企業（０２２０２）走高５﹒２４％，報３０﹒１５元；富力地產

（０２７７７）急漲７﹒９７％，報１３﹒８２元；融創中國（０１９１８）飆４﹒７％，報

３７﹒８５元；世茂房地產（００８１３）升２﹒８７％，報２８﹒６５元。



＊憧憬油組延長減產協議，三桶油向上＊



市場憧憬石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）下月會議，延長現行減產措施至明年年中，三桶油造

好。中石化（００３８６）揚２﹒０４％，報４﹒５１元；中石油（００８５７）升１﹒３６％

，報３﹒７２元；中海油（００８８３）走高０﹒５１％，報１１﹒９２元；惟中海油服

（０２８８３）軟０﹒９１％，報１０﹒９元。

中金唱好水泥股，指暖冬趕工需求增加，帶動水泥價格，海螺水泥（００９１４）飆

亞洲水泥（００７４３）升７﹒３％，報１０﹒４４元；華潤水泥（０１３１３）揚２﹒５％，

報９﹒４３元；西部水泥（０２２３３）升３﹒２％，報１﹒２９元。

內媒引述消息人士指，內地監管部門要求全面排查和處置區塊鏈炒作的非法活動，整個板塊

逆市急瀉。雄岸科技（０１６４７）急挫２３﹒２６％，報０﹒６６元；火幣科技

（０１６１１）瀉１５﹒６６％，報４﹒７４元；ＢＣ科技（００８６３）挫３﹒４４％，報

７﹒８７元；美圖公司（０１３５７）軟１﹒９５％，報１﹒５１元；柏能（０１２６３）走低

３﹒７％，報２﹒０８元。

日前受負面消息拖累暴跌的個股今日繼續反彈，卡森國際（００４９６）升５２﹒０９％，

報４元；雅高（０３３１３）飆１１７﹒８６％，報０﹒６１元；中國飛鶴（０６１８６）復牌

後亦急升１０﹒５１％，報６﹒９４元。（ｙｋ）

