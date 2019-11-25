《每周華語－黃溢華》億變魔方、貿易角力、中美爭雄、英日靠邊

《每周華語》事物的發展都有其周期性。地球村全球化卅年，美國的生產╱貿易周期與中國

甚而其他主要經貿地區之「需要╱周期性」趨向出現了不協調：美國反向主導以「本土」為本發

展壯大經濟，但中國╱歐盟仍往「出口」╱全球性為大方向。拉近「不」協調，自然是調整「貿

易條件」本可以使美國推動新的國際貿易國策：以穩定美元之地位、主導全球的貿易格局。



本周四（２８日），美國又到重要的感恩節。上周市場焦點又再擔心中美貿易談判有可能遇

上新的困難。智利放棄舉辦「ＡＰＥＣ」，習特兩位領導人失去會面的機會。而中美對首階段的

貿易協議仍各有所取，又各有有更多的要求。地緣政治之變局，就好像「Ｒｕｂｉｋ」的「魔方

」，可以有上億的組合╱變局。但仔細分析，大家於貿易活動中都是求財，中短期兩國可以有更

大的不和，但中長期看，總有解決的方案。貿易角力，早已存在。英國、美國、沙俄百多二百年

前，與其他列強不斷要求中日兩國開放「市場」，以爭取更多商品、資源及其他利益。日本比中

國的大清好一點，不用簽下一條又一條的不平等條約，而日本開國，英法美西甚而沙俄都得益。

大清被迫開國，不少城市成為外國商人的市場，而日本人也到了大清分「利益」。當時，大清╱

民初的貿易條件，根本不平等，新中國成立早期，主要貿易與前蘇聯進行。１９７０╱１９８０

年代的廿年，才正式步入國際的貿易圈；可以說是由「零」開始，近十多年才步入平穩及多元產

業生產期，而由便宜人力，人手工業、輕工業、重工業終於近十年步入了高端科技產業。而中國

由「不」開放到今天的市場「開放」，不少貿易對手的要求條件日高。看準的新要求不只是可賺

多幾多美元，要點在局限中國未來於全球貿易的比重之市場所佔值，甚而人民幣的重要性、流通

性。中美爭雄，不在軍事，中國軍事所需重點在防衞及有限度的「反攻」。但經濟貿易一再躍升

，此時中國的全球影響力會更大更為實在。美國國策，由１９７０╱１９８０年的十年利用中國

的便宜人力及平衡美中俄「三角」戰略角力為本，今天步入未來的２０２０╱２０３０年之「十

」年，焦點轉往「局限」與「高端科研產業」為主了。



美中政經「平衡」互動不代表一點兒也「不動」。其他大國，例如英日甚而俄國等靠邊站，

而印度十多億人口，亦有其重要性，目下中美「互動」，將主導了其他國家的取態及如何對應新

的全局貿易格局。全球化依然存在未走到盡頭，但美國及不少盟友，正找尋新的貿易合作方向：

爭取更大利益及戰略上的安全性。中國實力日大乃事實，但自身有１４多億人口，亦有利有弊，

因為「交易、資訊」成本高，而內地國企與民企之結構，效率有待改善，人民幣不易全面流通，

未來十年╱廿年，人民幣全面自由流動涉及太大的潛在風險。事實上，今時今日，美元依然獨大

，貿易不用美元非一件易事，而「魔方」（「Ｒｕｂｉｋ」）可以「全球化」，各地各國都有比

賽，香港╱中國商人生產「魔方」也大賺，可見貿易的形式很多，有趣的是，「魔方」的匈牙利

發明者當年無申請全球版權，因而使「魔方」更快風行全球。



今天中美面對的貿易「角力」已不是中國大手買黃豆、飛機、電腦及消費品便可解決。美國

看準科研版權，科技轉移及有可能手上有其他「王牌」：使近廿年等中國的科研產品可能要「補

付」高昂的版權費予美國企業。美國的整體科研實力由版權保護，再有美國可以運用全球行使法

規甚而各地可「拉人」返回美本土，使美國高端科研的未來發展有很大的阻力。在歐美，版權法

規、案例極多，中國即使全力自主發展自己的科研產品，因可能涉及甚多其他的科技亦潛在成為

美國「局限」中國的戰略手段。



１９５０╱１９８０年的卅年，中國基本上不參與國際貿易。１９８０至今，中國反向要求

、強調貿易╱全球性的重要。外國對大清國太差，手段惡毒，因而所謂貿易根本絕不公平！因而

中國走往「不」貿易自力更生之路，但１９７８╱１９８０年開放，乃順勢而成之決定，今天美

國要求的「貿易」條件，已不是１９８０年至今的「共識」規則。因而未來十年甚而更長的期間

，中美貿易事項，談判相信會更為複雜。而其他國家亦會小心分析、跟進。全球已步入了全新的

貿易格局，涉及深層面的戰略互鬥，爭取更大的利益。



所有國家都希望由貿易中爭取更多得益。中國有很大的市場但必須維持穩定。進行貿易，必

涉及法規╱合法，以香港起步為「中心」，要代替英國等的地位，非卅年、４０年時光不可。高

端產業，科研版權涉及甚為複雜的合約、法規，中國要「追」的不只是科研、法規╱版權也必須

與國際接軌。香江可有角色？可以參與，但中美爭雄，上周又見把香江「拉入」了爭雄「之局」

。對香港不是一件好事。中國有巨大的市場，但要提升地位、產值、高端化，要真正與地球村各

國接軌：提升商業法規、合約與科研版權的處理是極之重要的事情。英日及其他歐洲國家，甚而

俄國，也心中「希望」在中國找更大的市場，但誰又會希望自己的科研、商品╱品牌等無保障？

！中美爭雄，說穿了，乃中國與全球爭雄之中才對。



１２月，日首相安倍訪華，又同期在成都有中日韓三方會議。１２月又到年結，中美角力，

把香港「拉入」了困局，去向如何？香港自身可做的有限，背靠祖國，但仍必須維持全方位對外

的「經貿生態」格局。近十多年形成的內在困難被「引爆」，但不可能短期全面解決。不幸即使

中美「和」，但全球形勢只見股市升，極低息，卻失了大方向：２０２０年見通縮乎！！？

《資深市場人士 黃溢華》

