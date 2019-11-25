《地產人眼－黃漢成》投資商舖難度高，一舖再難養三代

《地產人眼》過往有「一舖養三代」的說法，放諸舊日社會，或許是對的，然而世界每天在

變，隨著科技的進步與及網店的興起，的確對傳統商舖市場造成強烈的衝擊，隨著國內訪港旅客

消費模式的改變，商舖的黃金歲月顯然已大為褪色，而近日市場更頻錄商舖蝕讓個案，此情況無

疑與社會事件持續多月有關，除中外遊客對香港卻步外，亦大大影響本土消費意欲，本港９月零

售業總銷貨值按年下跌１８﹒３％，連挫８個月，當中珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的跌幅最大，

按年下跌逾四成，商舖生意大受影響，舖租亦相應下跌，連帶拖累舖位價格，而不少業主因早年

看好舖位前景而高追入市，現今市道欠佳，難免要蝕讓沽出。



其實商舖向來屬貴重物業，投資商舖絕非易事，如果以難度而言，投資住宅物業只能算是小

學程度，而投資商舖則屬大學程度，既考驗投資者的眼光，某程度亦要靠一些運氣，就以銅鑼灣

羅素街為例，今日羅素街舖租之高昂，在全球購物街當中數一數二，但六、七十年代之時，羅素

街根本毫不起眼，舖租亦十分相宜，但隨著電車廠遷拆，時代廣場落成並成為銅鑼灣的新地標，

羅素街一帶便開始脫胎換骨，及後再適逢「自由行」出台，各大奢侈品名店紛紛進駐羅素街，該

區舖價及租金亦隨之水漲船高，物業升值動輒以百倍計，創造出一個又一個的致富神話。



然而有人快樂有人愁，近年亦有不少商舖業主要蝕讓沽出物業，買舖不再是穩賺不賠，那麼

是否商舖不再值得投資，卻又非也，筆者始終認為，購物除了實際需要外，亦講求感受和體驗，

對很多人而言，到店舖選購物品是一種難以取代的樂趣，至於外來遊客來香港購物，亦不可能在

網絡上進行，而珠寶、手表、高級皮具、藝術品等貴價商品，人們亦習慣於在實體店購買，所以

核心區、旅遊區及民生區的商舖，仍具相當的投資價值，只是在選擇舖位方面，則更加考驗投資

者眼光。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

