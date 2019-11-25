《鍾之日記》泛民勝區選，魚缸顯振奮

《鍾之日記》１１月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新一屆香港區議會選舉順利落幕，在本港有史以來最高７１﹒２％高投票率化下，建制派慘

敗，全港４５２個選區，民主派一舉摘下３８５議席，而建制只得５９席，在十八區區議會中，

十七區由民主派贏得過半議席，有力全取下屆特首選舉中１１７個屬於區議會的選委席位。

民建聯派人出戰１８１個選區，最終只得２１席，競逐連任的民建聯立法會議員張國鈞、周

浩鼎、鄭泳舜均告敗北，只有主席李慧琼及柯創盛成功連任。工聯會何啟明、麥美娟連任失敗，

只有郭偉強能保住議席，工聯會最終獲５席。新界西議員何君堯及實政圓卓田北辰亦落選。

行政長官林鄭月娥發表聲明表示，特區政府尊重這次選舉結果，留意到坊間對結果有很多分

析和解讀，不少指出結果反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿，政府一定會虛心聆聽市民的

意見，並認真反思。官媒《新華社》下午發文隻字不提勝負結果，僅指持續數月的社會動盪，嚴

重干擾了選舉進程。選舉當日，有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾。止暴制亂、恢復秩序仍

是香港當前最緊逼的任務。



＊港股拉鋸二萬七，阿里明掛牌＊



此前有指中方已邀請美國高級貿易談判代表在北京進行新一輪面對面談判，希望會談能在本

周四（２８日）美國感恩節假期之前舉行。而中國近日提出加強知識產權保護，擬加快引入侵權

懲罰性賠償制度。區議順利舉行，市面氣氛改善，港股今早高開２７８點，未幾上攻收復

２７０００點關口，不過午後升幅輕微收窄，最終收報２６９９３，升３９７點或升１﹒５０％

，主板成交７５９﹒６９億元增加１３％。

阿里巴巴（０９９８８）明日（２６日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價１８３元

，較招股價１７６元高出３﹒９％。每手１００股，不計手續費賺７００元。阿里於耀才證券暗

盤交易系統中，則報１８４﹒２元，於富途證券暗盤交易系統中，報１８５元。



＊Ａ股入摩明再擴容，外資加速流入＊



ＭＳＣＩ的Ａ股擴容第三步將在明日正式生效，外資趁落閘前加速入場，全日外資通過陸股

通流入Ａ股５６﹒３６億元人民幣，連續第八日淨流入，規模創１１月１日以來高。再加上部分

板塊大幅上漲，利好滬綜指表現，全日升０﹒７２％，報２９０６﹒１７點，收復二千九關。但

是，科技股卻迎來一波資本退潮，導致深市表現較差，深成指跌０﹒０１％，創業板指更挫１％

。兩市全日成交４２００億元人民幣，較上個成交日減１０﹒８％。

ＭＳＣＩ的第三步Ａ股擴容是是首階段的最後一次，也是規模最大的一次，機構預計，本次

擴容將為Ａ股帶來約４３０億元的被動增量資金，顯著高於此前。



＊建制區選崩盤，本地地產領漲恆指＊



因港府修訂《逃犯條例》而引發的示威浪潮已持續５個多月，事件鬧到滿城風雨的主因，很

多人都歸咎於政府輕視市民的聲音。不論民主還是建制陣營，都視昨日舉行的區議會選舉為廣大

市民對近月事件的「大表態」，最終７１﹒２％的投票率創史上最高，所包含的民意極具代表性

。

建制派今次大敗，某程度是市民對政府直接的「當頭棒喝」，多區參選的政治素人以民主本

土的光譜，就能擊敗連任多屆的建制名人。這反映選民對政府及建制陣營的不滿，遠超與暴力割

席、止暴制亂的呼聲。

今次區選結果為市民舒了一口惡氣，雖然中環今日繼續有不少的上班族在午飯時間走上街頭

，堅持爭取訴求，但氣氛明顯轉好，更有人為區選這「階段性勝利」慶祝。

本地局勢貌似有降溫跡象，本地地產股即見造好。九龍倉置業（０１９９７）率先跑出，盤

中最多飆逾６，升幅在尾段略見回吐，收市漲４﹒６％。太古地產（０１９７２）及新鴻基地產

（０００１６）雙雙漲３％，新世界發展（０００１７）升１﹒９％，信和（０００８３）亦升

１﹒６％。



＊王立強案橫空出世，攪動環球政治風暴＊



在過去的兩日假期間發生了兩件大事，其一自然是香港區議會選舉結果出爐，在高投票率下

建制派潰敗，反映了民意對港府及中國政府的不滿，而其二帶來的影響甚至更為深遠，就是王立

強「共諜案」。

王立強自稱是隱藏在本港中資公司的一名中國間諜，因不想干預台灣大選，所以決定逃亡澳

洲並申請政治庇護，日前多家傳媒同時刊登其專訪，掀起一股政治風暴。他自曝自己幫助中國特

務機構在港台兩地進行統戰工作，在香港負責起底「社運人士」，更承認有份參與銅鑼灣書店綁

架案，而他最新的任務是要通過虛假身份到台灣，與當地政客、傳媒和黑社會合作，干預台灣大

選，目標把蔡英文拉下馬，更指控國民黨總統候選人韓國瑜曾收取中共捐款。

王立強是香港上市公司中國創新投資（０１２１７）的員工，表面上一邊為大老闆向心打工

，另一邊教導向心妻子龔青畫油畫，但他曝光向心和龔青都是中方派遣的高級情報人員，在港台

和澳洲均有龐大的統戰關係鏈。在報道刊登時，向心和龔青正身處台灣，兩人昨晚（２４日）打

算從桃園機場離境，結果被台灣有關部門帶回調查，並被移送台北地方檢察署複訊。

中國政府則指控王立強是一名潛逃的詐騙犯，有關法院可找到有關於「王立強」的詐騙案判

決書，可是澳洲媒體指出，王立強只是化名，所以有關的罪名出現了致命漏洞。事件還在進一步

發展中。

中國創新投資今日下跌６﹒３％，同系中國趨勢（０８１７１）則無升跌。兩公司股價並沒

有大幅下跌，其實也合乎市場預期，因為外界相信兩股持股十分集中，街外持倉並不多，所以股

價穩如山。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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