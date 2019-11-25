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即市新聞

25/11/2019 16:17

《價值美股－阮靜瑤》走勢無視中美之爭，中概股有危有機

　　《價值美股》過去大量中國科技公司赴美上市，原因各有不同，包括Ａ股上市審批門檻高，
而美國市場深度充足，其股票更能獲得世界各地機構投資者青睞。不過，隨著中美之爭愈演愈烈
，中概股被推到風尖浪口。雖然如此，大部分中概股股價似乎沒有受到太大負面影響，美國上市
的中概股加權指數Ｈａｌｔｅｒ　ＵＳＸ　Ｃｈｉｎａ　Ｉｎｄｅｘ近幾個月錄得輕微升幅，１
個月累升５﹒６％，三個月累升１０﹒２％，年初至今升２２﹒６％，稍跑輸標普５００不足兩
個百分點，不算失禮。

　　未來中概股回歸香港或內地股市可預見是大勢所趨，阿里巴巴（ＢＡＢＡ）作為回歸領頭羊
，其他美國上市的中概股將會成為追隨者。目前港股的低估值獲得內地業界普遍肯定，回歸的中
概股相信未來將有大量香港和內地基金和機構資金流入。不過，阿里巴巴目前要擠身北水買賣名
單，仍有待中證監的審批，若該股成功通過批核，預期阿里巴巴及一眾潛在上市的將會分散北水
對騰訊（００７００）注意力。一隻股票值得投資與否，筆者看重它的「活力」，騰訊近期業績
表現，實在比阿里巴巴略遜一籌。但若騰訊中長線表現沒有落後其他中資公司太多，作為中國科
網龍頭之一，自然不會被內地資金忽略。反倒香港本地上市企業將更嚴峻，例如地產、收租、零
售甚至公用事業等板塊被進一步被邊緣化也是意料之中。

　　雖然中美爭端對整個中概股板塊價影響不算太大，而很多公司仍有大量的增長空間，這對外
資而言未來也是不可忽視的。全球規模最大對沖基金，資產管理規模（ＡＵＭ）達１６００億美
元的橋水，其創始人瑞達里奧曾直言，「不投資中國非常危險」，其基金亦在今年第二季度亦加
倉了大量中概股。然而，回顧美國上市的中概股的波幅如坐過山車般激烈，實在令人望而生畏。
建議投資者若想投資中概股板塊，還是選擇流動性佳的ＥＴＦ為宜。ＡＵＭ達十億美元以上的相
關ＥＴＦ包括：追蹤港美上市一籃子中國企業的ＭＣＨＩ、ＫＷＥＢ、ＧＸＣ，以及集中持有中
國互聯網企業的ＣＱＱＱ。
　
《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

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