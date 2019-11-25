【駐京專電】六部門通報住房租賃中介第二批違法違規典型案例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》住建部、發改委、公安部、市場監管總局

、銀保監、中央網信辦６部門聯合通報曝光整治住房租賃中介機構亂象第一批違法違規典型案例

後，專項整治工作不斷取得新進展，於２３日通報各地在整治亂象中查處的第二批違法違規典型

案例。

一、北京世紀恆遠房地產經紀有限公司暴力驅逐承租人。北京世紀恆遠房地產經紀有限公司

將收取的房源進行隔斷改造，並在網絡信息平台上發布房源信息。對有看房意願的承租人收取

５００元（人民幣．下同）帶看費，如承租人不願承租，帶看費不予退還；如承租人願意承租，

必須簽訂１年以上的租賃合同。在簽訂合同後，超期３天未繳納租金則視為違約，該公司就強行

扣除承租人１個月租金和押金；對於催繳後仍不交租金或不搬走的承租人，該公司則使用備用鑰

匙進入房間內，強行驅趕承租人。該案涉及強逼交易、非法侵入住宅、詐騙等多項罪名，北京市

公安機關已立案調查並刑事拘留犯罪嫌疑人３１人。

二、武漢錦寓通達房地產代理有限公司惡意克扣承租人押金，侵佔出租人租金。

三、太原市創世紀房地產經紀有限公司克扣出租人租金，違規開展租金消費貸款業務。

四、廣州市明潤物業管理有限公司隱瞞影響房屋出租的重要信息，致使群眾租房存在嚴重安

全隱患。該公司隱瞞該情況，仍然對外招租，違反有關規定，對其處以３萬元罰款。

五、瀋陽匠寓科技有限公司誘騙群眾租房。瀋陽匠寓科技有限公司在承租人明確提出租賃２

個月情況下，承諾可以租賃２個月，但合同須先簽訂１年，兩個月後退還押金。在合同履行１個

月後，該公司要求承租人按簽訂１年的租賃合同履行，若提前解除合同，則需支付違約金或辦理

轉租手續。雙方因此爭執，引起投訴

六、吉林省聚客優家房屋租賃管理有限公司惡意克扣出租人租金。

