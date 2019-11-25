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25/11/2019 08:46

【駐京專電】銀保監梁濤：加強金融風險預警機制建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》銀保監副主席梁濤在國際金融論壇
（ＩＦＦ）第１６屆全球年會開幕式上表示，增強金融業治理能力，首先要堅決防止發生系統性
金融風險，信貸的順周期特徵會加大經濟波動的幅度。在經濟下行期，金融機構風險偏好下降，
可能加大經濟下行的壓力。
　　要加強金融風險預警機制建設，指導金融機構開展不利情景下的壓力測試，制定具有可操作
性的風險應對預案，把問題講得嚴重一些，把風險應對準備措施做得充分一些，努力做到風險早
識別、早預警、早發現、早處置。要加強金融監管協調、統籌金融監管資源、形成監管合力、消
除監管套利，共同維護好金融體系的穩健運行的良好態勢。
　　要進一步加強逆周期的調節，完善金融機構盡職免責和激勵考核機制，引導金融機構對實體
經濟的支持力度，推動金融與經濟良性循環。

＊大力優化融資結構和金融機構體系＊

　　要高度重視防範金融風險在金融市場和同業網絡中傳播，進一步完善系統重要性金融機構的
監管，穩妥處置風險水平高、行業競爭少的機構，引導金融機構加強交易對手的管理，健全風險
管理機制，防止單家機構的風險蔓延引發系統性風險，增強金融業的治理能力。
　　要深入推進金融供給側結構性改革，提高服務實體經濟的能力。目前，中國金融機構的數量
超過５０００家，但是機構種類不多、業務模式相近、客戶選擇集中。一些熱門的行業和客戶多
頭融資、過度融資的問題嚴重的同時，部分處於成長期的企業獲得金融支持較少，或者沒有合適
抵押物的企業無法獲得有效的金融服務，金融供給的適應性、普惠性明顯不足。
　　要大力優化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系，以客戶為中心，以市場需求為
導向，提供高質量、差異化的金融服務。中小銀行要改進商業模式，找准發展的定位，不求「大
而全」、專注「小而美」。切實發揮扎根當地服務小微的積極作用，金融業要善用新興技術，充
分發揮區塊鏈、大數據、人工智能、雲計算等信息技術手段，解決小企業貸款難、貸款貴問題。
　　要進一步提高金融機構的公司治理水平。要進一步加強合規建設，把遵守法律法規和監管規
定作為開展業務前提和底線，其他參與金融活動的機構也必須遵守監管規則納入框架。增強金融
業的治理能力，還要加強國際合作。

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