【駐京專電】中證監李超：以關鍵制度創新促進市場健康發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中證監副主席李超在國際金融論壇

（ＩＦＦ）第１６屆全球年會開幕式上表示，中國證監會將以關鍵制度創新來促進市場健康發展

，更好地服務國家重大戰略部署，增強服務經濟高質量發展的效能。

一是進一步提升多層次市場體系覆蓋面和包容性。堅守科創板定位，支持和鼓勵擁有核心技

術、市場認可度高的「硬科技」企業上市；推進創業板改革並試點註冊制；深化新三板改革，支

持有條件的區域性股權市場開展制度和業務創新的試點。加強各層次市場有機聯繫，促進優勢互

補、協調發展。

二是完善資本市場基礎制度。充分發揮科創板「試驗田」作用，逐步複製推廣科創板行之有

效的制度安排，強化以信息披露為核心的監管理念，實行更加市場化的發行定價機制，建立以機

構投資者為參與主體的詢價、定價、配售等機制，完善再融資併購重組等制度，提高市場資源的

配置效率。

三是持續強化監管，推動市場主體制的建設，推動提高上市公司質量，優化增量，調整存量

，暢通多元化的退市渠道，完善做優做強的制度安排，加快建設高質量投資銀行，完善差異化的

監管措施，提升行業機構服務能力和核心競爭力。

四是加快擴大資本市場雙向開放。２０２０年全面取消證券公司、期貨公司、基金公司的外

資股比的限制，加快修訂ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ相關的制度規則，降低准入門檻，擴大投資範圍

，擴大交易所債券市場對外開放力度，拓展外資進入交易所債券市場的渠道，加強開放條件下的

監管能力和風險防控能力建設，深化跨境執法合作，做到「放得開、看得清、管得住」。

五是著力優化資本市場生態環境，完善投資者合法權益保護機制，推動建立具有中國特色的

證券集體訴訟制度。增加資本市場法制供給，加大違法成本和懲治力度，強化法制誠信約束，通

過強化監管和制度革新，持續推進資本市場成為各類投資者可信賴、有價值的市場。

今年前１０個月，滬深兩市共１４３家企業完成ＩＰＯ，合計融資１６２４億元（人民幣．

下同）；上市公司再融資８３９４億元；全市場併購重組交易金額１﹒４２萬億元；交易所市場

發行各類債券６﹒１６萬億元，其中公司債券２﹒５９萬億元，均超過了去年全年的水平。

今年以來，外資持續流入中國股票市場和債券市場，其中流入股票市場超過２４００億元，

反映國際投資者對中國資本市場改革和經濟長期健康發展的信心。

