【特工疑雲】王立強澳洲爆料港台從事特務活動，中方稱其涉案在逃

《經濟通通訊社２５日專訊》針對近日外媒報道的「中國特工王立強叛逃澳洲，供稱在香港

、台灣為中共從事特務活動」的消息，上海公安局靜安分局周六（２３日）發布微博指，經公安

機關核查，外媒報道的所謂「中國特工」王立強，真實姓名王立強，男，２６歲，福建南平人，

無業，系涉案在逃人員。

２０１６年１０月，王立強因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑一年零三個月，

緩刑一年零六個月。２０１９年２月，王立強虛構進口汽車投資項目詐騙束某逾４６０萬元人民

幣。同年４月１９日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強進行立案偵查。

２０１９年４月１０日，王立強前往香港。經核查，其所持有的所謂中華人民共和國護照証

件和香港永久居民身份証件均系偽造証件。目前，公安機關對此案正在進一步工作中。

早前，《悉尼先驅晨報》等多家澳洲媒體報導了中共特工王立強向澳大利亞安全情報組織（

ＡＳＩＯ）投誠尋求政治庇護的事件。王立強自稱是曾駐香港的中國間諜，利用化名「王強」參

與一些中共布置的間諜行動，包括將香港書商李波綁架到內地，以及奉命干預台灣２０２０年總

統大選。

他還提到，自己在香港任職的兩間香港上市公司「中國創新（０１２１７）」及「中國趨勢

（０８１７１）」是中國國防總參謀部的中資公司，兩間公司的主席向心是一名高級情報人員。



＊王立強亦為化名，真實姓名並未公布＊



不過，就在中方澄清聲明發布的後一天，澳洲「６０ Ｍｉｎｕｔｅｓ」新聞節目播出王立

強完整的專訪並指出，「王立強（Ｗａｎｇ Ｌｉｑｉａｎｇ）」只是當事人為上節目接受專訪

而用的化名，他的真實姓名並未被澳媒公開。而中國警方的聲明卻直接將「王立強」描述為他的

真名，似乎未有進行徹底的調查。

王立強指，他早在２０１８年就已經到澳洲探視妻小並共同生活，他也知道自己一定會被中

共當局抹黑，所以早有心理準備。

此外，台灣《自由時報》亦報導，有關王立強「叛逃」的消息剛被曝光時，有中國網友在中

國裁判文書網上查詢「王立強」的案件記錄，卻發現該網站上並沒有相關的數據信息，但過了一

段時間後再去查詢，卻又蹊蹺出現了有關於「王立強」的裁判書，因此質疑中共官方或連夜緊急

製造了虛假的案件訊息來抹黑這位「叛逃」的中共間諜。



＊中國創新、中國趨勢雙雙否認參與情報活動＊



王立強在爆料時提到的兩家香港上市公司中國創新及中國趨勢昨日（２４日）發聲明指，兩

間公司及公司主席向心從未參與任何情報活動，王立強從不是兩間公司的員工，指有關消息內容

荒謬，純屬虛構。中國創新及中國趨勢表示已將此事交予律師處理，並將採取切實可行的法律行

動。

兩間公司又表示，對於媒體在未求證的情況下刊登不實內容提出抗議，要求傳媒更正，同時

要求轉載相關內容者更正，並會保留法律追訴權。（ｌｃ）

