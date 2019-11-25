《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強強調，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上
的基本穩定，持續推進人民幣匯率市場化改革，不會搞競爭性貨幣貶值。
李克強上周五（２２日）會見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃時稱，金融開
放是中國擴大對外開放的一個重點，將繼續擴大在銀行業、保險業、證券業領域的開放，朝著實
現外資銀行全控股和全牌照方向努力。
李克強續指，中方期待與基金組織深化合作，與各國共同應對世界經濟貿易下行壓力。
（ａｃ）
25/11/2019 08:45
【聚焦人幣】李克強：續推進人幣匯率市場化改革，不搞競爭性貶值
《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強強調，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上
的基本穩定，持續推進人民幣匯率市場化改革，不會搞競爭性貨幣貶值。
李克強上周五（２２日）會見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃時稱，金融開
放是中國擴大對外開放的一個重點，將繼續擴大在銀行業、保險業、證券業領域的開放，朝著實
現外資銀行全控股和全牌照方向努力。
李克強續指，中方期待與基金組織深化合作，與各國共同應對世界經濟貿易下行壓力。
（ａｃ）
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