《經濟通通訊社２５日專訊》香港２０１９年區議會選舉已經結束。正在日本的中國外長王
毅回應香港的區議會選舉結果，強調無論發生甚麼事，香港都是中國的一部分，任何企圖搞亂香
港，或者破壞香港繁榮與穩定的圖謀，都不會成功。
今屆區議會選舉中，投票率達７１﹒２％，創香港史上新高。多名建制派議員落選，原本第
一大黨民建聯議席數由１１７席銳減至１８席，而民主黨派出９９人參選，取得逾９０席，成為
來屆區議會第一大黨。（ｗｌ）
25/11/2019 12:01
【區議會選舉】王毅回應區選：無論發生什麼事香港都是中國一部分
《經濟通通訊社２５日專訊》香港２０１９年區議會選舉已經結束。正在日本的中國外長王
毅回應香港的區議會選舉結果，強調無論發生甚麼事，香港都是中國的一部分，任何企圖搞亂香
港，或者破壞香港繁榮與穩定的圖謀，都不會成功。
今屆區議會選舉中，投票率達７１﹒２％，創香港史上新高。多名建制派議員落選，原本第
一大黨民建聯議席數由１１７席銳減至１８席，而民主黨派出９９人參選，取得逾９０席，成為
來屆區議會第一大黨。（ｗｌ）
|FOCUS25/11/2019
【FOCUS】區選「期中考」政府弊到貼地 骨牌效應或剛開始
|生財有道25/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵42元水平支持力很大
|興證快訊25/11/2019
新股市場
|香港政情25/11/2019
【區議會選舉】投票率71.2%創歷史新高 民主派穩奪過半議席
|國際動態25/11/2019
約翰遜擬聖誕前 提交脫歐協議
|生財有道22/11/2019
【反應冷淡】西九高鐵站商業地王僅接獲3標書 政局不穩增流標風險
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰