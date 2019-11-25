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25/11/2019 12:01

【區議會選舉】王毅回應區選：無論發生什麼事香港都是中國一部分

　　《經濟通通訊社２５日專訊》香港２０１９年區議會選舉已經結束。正在日本的中國外長王
毅回應香港的區議會選舉結果，強調無論發生甚麼事，香港都是中國的一部分，任何企圖搞亂香
港，或者破壞香港繁榮與穩定的圖謀，都不會成功。　
　　今屆區議會選舉中，投票率達７１﹒２％，創香港史上新高。多名建制派議員落選，原本第
一大黨民建聯議席數由１１７席銳減至１８席，而民主黨派出９９人參選，取得逾９０席，成為
來屆區議會第一大黨。（ｗｌ）

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