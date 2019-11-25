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即市新聞

25/11/2019 09:14

【特工疑雲】韓國瑜回應收受中共海外捐款指控：若收一塊錢便退選

　　《經濟通通訊社２５日專訊》一名自稱是中國間諜的男子王立強近日到澳洲申請政治庇護稱
，幫助中國特務機構在港台兩地進行統戰工作，掀起一股政治風暴。王立強對多家媒體自稱有份
操控２０１８年台灣直轄市長及縣市長選舉，協助國民黨大勝：「國民黨哪來這麼多錢？其實應
該是我們（中共統戰）獲得大勝。」
　　王立強表示他們建立了海陸空「三軍」全面攻擊台灣選舉，其中「海軍」是指直接給候選人
捐款，他透露中國政府以海外的名義，向國民黨總統候選人韓國瑜捐款，光是從香港來的捐款就
超過了２０００萬元人民幣。
　　韓國瑜周六（２３日）否認接受中共捐款的指控，稱若中共過去有介入台灣選舉，為何上屆
選舉中朱立倫會慘敗逾３００萬票。他稱有關「共諜案」是在抹黑自己，強調若他在去年高雄市
長選舉中收取中共一塊錢，就辭掉高雄市長；若在這次大選中收取中共一塊錢，便立刻退出總統
選舉。韓國瑜希望王立強立刻來台，直接拿出證據指控，又呼籲台灣有關司法單位展開專案調查


＊國台辦：陸方從不介入台灣選舉，報道是無稽之談＊

　　至於大陸國台辦發言人馬曉光則回應稱，陸方從不介入台灣選舉，相關報導完全是無稽之談

　　王立強另外透露，在去年台灣九合一選舉中幫助國民黨大勝後，他又收到指示，要在明年總
統選舉將蔡英文拉下馬。王對媒體展示一本名叫「王剛」的韓國護照，他可憑該護照免簽到台指
揮行動，王表示與他直接連線的人高達３０人，包括報社總負責人、大學校長、文化中心總經理
，以及政客和黑社會領袖。（ｅｙ）（ｚｚ）

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