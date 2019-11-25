【貿易開戰】中國強化知識產權保護，擬引入侵權懲罰性賠償制度

《經濟通通訊社２５日專訊》中美之間爆發貿易戰，其中一個糾紛點在於美國指控中國對知

識產權保護不力，出現大量偷技術的情況。近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於

強化知識產權保護的意見》。意見要求，牢固樹立保護知識產權就是保護創新的理念，堅持嚴格

保護、統籌協調、重點突破、同等保護，不斷改革完善知識產權保護體系，綜合運用法律、行政

、經濟、技術、社會治理手段強化保護，促進保護能力和水平整體提升。

《意見》指出，力爭到２０２２年，侵權易發多發現象得到有效遏制，權利人維權「舉證難

、周期長、成本高、賠償低」的局面明顯改觀；到２０２５年，知識產權保護社會滿意度達到並

保持較高水平，保護能力有效提升，保護體系更加完善，尊重知識價值的營商環境更加優化，知

識產權制度激勵創新的基本保障作用得到更加有效發揮。

國家知識產權局黨組書記、局長申長雨表示，意見是由國家主席習近平主持召開中央全面深

化改革委員會第九次會議審議通過的，是對知識產權保護作出的重大戰略部署。意見從加大侵權

假冒行為懲戒力度、嚴格規範證據標准、強化案件執行措施、完善新業態新領域保護制度四個方

面提出２８條重點措施，包括加快引入侵權懲罰性賠償制度，大幅提高知識產權侵權法定賠償額

的上限，加大損害賠償力度；針對新業態新領域知識產權保護規則滯後的問題，提出研究加強專

利、商標、著作權、植物新品種和集成電路布圖設計等的保護。（ｅｙ）

