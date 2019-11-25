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即市新聞

25/11/2019 17:06

【華為風波】外交部斥美國以莫須有罪名打壓中國企業

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）早前一致通過決定，禁止運營
商以聯邦政府補貼資金購買中國電訊設備商中興及華為的設備。在北京，外交部發言人耿爽回應
稱，奉勸美方一些人，以安全為名鎖住所有門，囚禁的只是自己。
　　耿爽指出，美方慣於在拿不出任何證據的基礎上，以莫須有的罪名，濫用國家力量打壓特定
國家和特定企業。之前曾經整垮了阿爾斯通（Ａｌｓｔｏｍ）公司，今天又想擠壓中國的企業。
美方這種經濟霸凌行徑，是公然對美方自己標榜的市場經濟原則的否定。如果這些原則無需遵守
的話，其他國家也可以對美國的企業如法炮製。」
　　耿爽強調，禁止美國運營商購買華為和中興的設備，並不能真正改善美國的網絡安全狀況，
反而會對美國農村和欠發達地區的網絡服務產生嚴重影響，美方有關機構對此十分清楚。耿爽反
問，那些所謂保護美國利益的政策，到底是為了誰的利益而存在，制定這些政策的美方官員，一
再以莫須有的罪名來打壓外國企業，甚至不惜犧牲美國企業和民眾的利益，到底居心何在。
　　他再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和打壓，停止對中國特定企
業的無理打壓，為中國企業在美經營提供公平、公正、非歧視的環境。

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