【ＦＯＣＵＳ】區選「期中考」政府弊到貼地，骨牌效應或剛開始

【ＦＯＣＵＳ】剛剛過去的周日（２４日）全港區議會選舉，瀰漫街頭逾５個月的烽煙，化

作選票的海嘯－－７１﹒２％的史上最高投票率、投票人數逾２９４萬、建制選情崩盤……如果

說選舉是對現任港府的期中考，那麼政府得分不單「肥佬」，更是弊到貼地。

難得沒有催淚煙、燃燒彈的周末，終能順利落幕的區選，固能反映港人以票止亂的心願和香

港既有制度的可貴；但建制派議席由上屆３２７席直插逾八成，及多位雙料重量級人物齊墮馬，

更顯選民借手中一票政治表態反無能政府，遠超與暴力割席。區選剛塵埃落定，但選票海嘯將如

何影響２０２０年立法會選舉及２０２２年特首選舉，骨牌效應或才剛剛開始。



＊破天荒逾２９４萬人投票，建制派選情崩盤＊



沒有催淚煙、燃燒彈，沒有掟磚、堵路，在逾５個月的反修例風暴中遍嚐痛心、憤怒、哀傷

、恐懼的香港人，終於在周日再次創下奇蹟。破天荒的逾２９４萬人投票，勁超上屆的逾

１４６萬人，亦刷新２０１６年立法會選舉逾２２０萬的紀錄。

區區「打蛇餅」，首三小時累積投票人數破百萬，首六小時累積投票人數即超越上屆總人數

……今屆被稱作「變相公投」的區選，建制派選情可謂兵敗如山倒，議席由上屆的３２７席慘剩

僅５７席；翻盤大勝的非建制派議席由上屆的１２４席大增兩倍至３８６席（尚有１席未完成點

票），更於１７區取得過半數，勢將特首選委會１１７張選委票收歸囊中。



＊向無能政府出一口惡氣，珍惜契機冀港重回法治＊



於選舉之前，政界人士齊齊呼籲「以票止亂」、「投票向暴徒說不」，但建制派選情崩盤，

以及包括何君堯、張國鈞、麥美娟、周浩鼎等多名身兼立法會議員的建制派區議員墮馬，甚至毫

無從政經驗的素人在不少選區勝出，恐顯示市民以選票政治表態「反政府」「懲建制」優先，已

遠超與暴力割席。

本是民生議題層面的區議會選舉，因一場反修例風暴而染上強烈政治色彩，選舉結果或為百

萬計對無能政府不滿的市民出了一口惡氣，動盪不安的社會局勢短期有望迎來平靜。無論和理非

還是勇武派，都應珍惜此難得契機，讓香港重回和平和法治；而政府更應直面民意、勿再裝睡，

立即以可行及有效方案為瀕臨失救的香港指明一條出路。



＊選票海嘯不容小覷，明年立法會再考驗＊



區選塵埃落定，而選票海嘯將如何影響２０２０年立法會選舉及２０２２年特首選舉，骨牌

效應或才剛剛開始。近者而言，２０２０年立法會選舉將有６個功能界別的議員經由新一屆區議

會產生，而現時佔７０個立法會議席逾六成的建制派，在９個月會否再現選情崩盤，可謂凡事皆

有可能。遠者而言，現行機制下的１２００人特首選委會的１１７個選委席位，幾已篤定由非建

制派收歸囊中，加上民主派傳統以來持有的３００餘票，即使無法左右結果，但隨時成為「造王

者」的可能不容小覷。

另一項變數則是，面對今次區選結果，北京將如何調整對港策略？是更硬還是更軟？港府及

主要政黨會否有人因此問責下台？骨牌效應或才剛剛開始。

