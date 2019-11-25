《融天納地－溫天納》滬港通五周年需加強消滅妖魔股

《融天納地》「互聯互通」持續深化，「滬港通」五周年更是一個重要時刻，與此同時，港

股亦出現了不少妖魔股，讓投資者防不勝防。港股市場融合Ａ股市場締造出一個龐大的中國股票

市場，為投資者和企業締造出龐大的協同效應。滬港通不僅使企業國際化的同時估值得到優化的

同時，給內地及國際投資者有多元化的選擇，讓投資者的理念更成熟，讓理性的價值投資資金進

入市場。與此同時，增強港股作為中國資本市場完整的一份子，強化香港資本市場的地位。只不

過，在強化互聯互通的同時，監管同步亦需要加強，消滅不良份子及妖股。



香港資本市場開放，讓不少跨境資本市場不法份子有機會混入，無論是源自企業內生之問題

，或是外在因素引爆都好，均導致股價大幅震蕩，讓投資者防不勝防，血本無歸。筆者近日多次

被專業機構諮詢，問及再有上市公司被沽空機構狙擊的問題，情況值得深思。



不少在港上市一段時間的中小民企，因內地經濟放緩及流動性緊張，企業無論在基本面及控

股股東的財政狀況方面均不理想，導致採取詐騙手段，遮遮掩掩，披露水平並不理想。不排除有

部分企業存在披露隱瞞情況。顯而易見，有沽空機構洞識一些投資者忽略的細節。若果這些沽空

或研究機構找到理據支持，發出負面報告是可以理解，但若果狙擊只屬虛構，此乃造市行為，香

港監管機構將作出懲罰。



縱觀市場，很多上市公司未有披露大股東股權抵押、第三方對賭等等負面資料，有心誤導投

資者，投資者應留意上市集團有無存在虛假表述。坦白而言，若果上市企業股份並非高度集中，

一般不會無故出現暴升暴跌。在若干情況下，部分上市企業逆產業趨勢、造假業績亮麗，令投資

者防不勝防，建議投資者應「見好就收」，有獲利空間，就要鎖定利潤。筆者並非一刀切建議投

資者不投資中小民企，但若公司業績與市場經濟趨勢走向相違背就需要留意。此外，投資者應該

要留意沽空機構是否持牌機構，報告內容是否有根有據。現時沽空機構目標廣泛，甚至會狙擊藍

籌。整體而言，因目前宏觀經濟環境較差，筆者認為上市的工業版塊較易受財務原因被狙擊。在

資本市場備受挑戰的前提下，兩地監管機構均需要從不同的角度，加強跨境投資者監管。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

