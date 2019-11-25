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即市新聞

25/11/2019 12:42

《匯市一周－徐惠芳》美國數據勝預期，美元反彈

　　《匯市一周》展望周一（２５日）關注數據：德國１１月ＩＦＯ商業景氣╱現況╱預期指數
、美國１０月芝加哥聯儲全國活動指數、美國１１月達拉斯聯儲製造業活動指數。
　
　　上周末是美國感恩節假期，假期後有多項重要數據公布，包括周二（２６日），美國公布１
０月貿易帳，新屋銷售及１１月咨商會消費者信心指數。周三（２７日），１０月耐用品訂單，
核心ＰＣＥ物價指數，個人支出和第三季ＧＤＰ修正值。周四（２８日），美聯儲經濟報告褐皮
書。以上數據將會反映美國踏入第四季開始的經濟表現，更可透視美聯儲１２月議息利率會議的
決定。
　
　　美匯指數升至９８水平以上，並在５０日、１００日和２００日均線上方。美國
Ｍａｒｋｉｔ服務業、製造業和綜合指數初步數據，都超過預期，並且高於之前一個月的水平；
製造業數據觸及４月以來最高，１１月密西根大學消費者信心指數也比預期強勁。
　
　　美聯儲在今年連續三次減息後，周期中的調整已暫告一段；由於缺乏每季度政策會議後發表
的經濟預測摘要，加上主席鮑威爾上周在國會的證詞陳述，對美匯指數影響不大。
　
　　焦點在本周公布的美聯儲經濟報告褐皮書，投資者可從中掌握美國各地區經濟，就業和通脤
等各方面表現，預測下星期公布的１１月非農就業數據。美匯指數升至９８﹒２８水平整固，趨
勢往上，下方支持９７﹒７０、９７﹒２５。
　
＊日央資產購買規模不變＊
　
　　周一亞市，日本央行在例行操作中，維持各期限資產購買規模不變，２５年期以上國債購買
規模維持在３００億日圓不變；１０至２５年期國債購買規模維持在１０００億日圓不變；１至
３年期、３至５年期國債購買規模，分別在４２００億日圓和３４００億日圓不變。
　
　　日本１１月日經綜合ＰＭＩ初值為４９﹒９，前值４９﹒１修正至４９﹒８；服務業ＰＭＩ
指數初值為５０﹒４，前值４９﹒７修正至５０﹒３；製造業ＰＭＩ初值為４８﹒６，前值
４８﹒４。調查機構ＩＨＳＭａｒｋｉｔ認為，服務業在９月前，一直維持整固，現時增長趨勢
明顯放緩，由於製造業仍然不景氣，服務業的增長不足以抵消日本工業的困境；出口需求疲軟、
貿易戰前景不明朗，都不利於日本經濟的改善。
　
　　日本１０月全國核心消費者物價指數年率為０﹒４％，符合預期，前值０﹒３％；日本１０
月全國消費者物價指數年率為０﹒２％，前值０﹒２％，預估為０﹒３％。美元兌日圓在
１０８﹒７５水平整固，上方阻力１０９﹒１５、下方支持１０８﹒２５。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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