《師傅教路－黃瑋傑》蒙牛收購澳洲乳品商，帶來協同效應增加利潤

《師傅教路》繼收購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ後，蒙

牛乳業（０２３１９）再對另一家購澳洲品牌乳品及飲料公司進行收購。

蒙牛今早宣布收購Ｌｉｏｎ－Ｄａｉｒｙ＆Ｄｒｉｎｋｓ １００％股份，其為澳洲的全面

垂直整合乳品公司，主要從事生產及銷售乳品及飲料組合（包括奶類飲品、酸奶、白奶、低溫果

汁及飲料、常溫果汁及飲料、沙冰、烹調及植物基產品），並擁有多個標誌性乳業品牌。該等品

牌在乳飲料、酸奶、低溫果汁及植物飲料之市場地位於澳洲排名第一。此外，該公司透過約

２８０名奶農及８５名果農，每年採購約８﹒２５億公升牛奶當量及５０００萬公斤鮮果。該公

司於澳洲各地共有１３個廠房設施，包括兩個以合營方式經營的設施，並擁有可觸達３５０００

名客戶的冷鏈分銷網絡，同時亦於包括東南亞及中國等國際市場佔有地位（目前主要透過酸奶產

品）。



＊收購價相當往績市盈率１３﹒１倍＊



蒙牛提出的初始對價為６億澳元（約３１﹒８６億港元），按照Ｌｉｏｎ－Ｄａｉｒｙ ＆

Ｄｒｉｎｋｓ截至上年１２月３１日止年度稅後利潤４５８０萬澳元（於２﹒４３億港元）計

算，相當於１３﹒１倍往績市盈率，明顯低於蒙牛約３４倍的往績市盈率。通過這項收購，蒙牛

可取得大量高品質的澳洲奶源，同時可在其澳洲製造設施生產集團的超高溫處理（ＵＨＴ）乳品

，令集團可享有先前被第三方服務供應商賺取的利潤。



＊收購有助打開潛在原料奶採購機遇＊



收購可進一步打開潛在原料奶及其他原料的採購機遇，在集團內如對Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ產

生更多協同效應。Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ在塔斯曼尼亞始創，主要從事有機嬰幼兒配方奶粉和嬰幼

兒食品的銷售業務，在澳洲、新西蘭、中國和東南亞均設有業務。蒙牛的主要增長戰略之一是在

高端嬰幼兒配方奶粉板塊取得突破式增長，Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ擁有一系列全面的優質和超優質

有機嬰兒配方奶粉和嬰兒食品產品，比集團現有的業務板塊錄得更高利潤率。此外，

Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ在澳洲、新西蘭和一些東南亞國家的營運與集團擴展海外市場戰略，以短期

內聚焦擴展東南亞和澳洲等市場的戰略一致。從供應鏈的角度，Ｌｉｏｎ－Ｄａｉｒｙ ＆

Ｄｒｉｎｋｓ、Ｂｕｒｒａ Ｆｏｏｄｓ及Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ之間的合作將為亞太地區的消費

者提供更優質產品的同時帶來更大的協同效應。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述

股票）

