《金石為開－黃威》市場短線方向不明，金價震盪偏弱

《金石為開》過去一周市場缺乏有效信息的指引，整體表現反覆。關於中美談判的消息不斷

，但並未反映出實質性進展。美股放緩了上升步伐，於高位震盪，令黃金獲得喘息機會。不過美

國經濟數據勝過歐洲，英鎊及歐元承壓推動美元指數回升。加上市場對貨幣政策的預期逐漸穩定

，金價反彈受限，全周震盪微跌０﹒４％。



上周與中美談判的消息不少。中國商務部表示，中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，目

前沒有更多關於協議磋商的細節可以透露。而美國方面釋放的信號則忽冷忽熱，特朗普一方面表

示談判有進展，另一方面又聲稱若無法達成協議將提高關稅。加上美國國會通過《香港人權與民

主法案》，雙方關係正變得危險，為第一階段協議的簽訂帶來巨大變數。市場的樂觀情緒有所降

溫，美股於高位出現反覆，三大股指周線均輕微收跌。貿易前景不確定性的上升在一定程度上支

撐了金價。



另一方面，上周美聯儲官員繼續發言，表示當前並無理由繼續降息。早前公布的會議紀要也

顯示，多數與會者認為經過此次降息，政策將得到很好的校準，且只要後續經濟信息不至於令其

對經濟展望做出重大的重新評估，就可能保持下去。此外，上周歐央行警示了低利率風險，加拿

大央行也表示當前政策合適。近期消息面均反映出各國央行在這輪降息潮之後，對進一步寬鬆政

策的評估變得審慎。這一態度的轉變限制了黃金的反彈空間。而且美國１１月Ｍａｒｋｉｔ製造

業及服務業ＰＭＩ均超出市場預期，且勝過歐洲表現，帶動了美元指數的回升，亦對黃金造成壓

力。



走勢上看，黃金這波反彈極為乏力。經過數日的震盪微升之後，金價未能突破１４８０美元

，在保歷加通道中軌下移的壓力下逐漸回落。日線ＭＡＣＤ金叉失敗，目前快慢線交纏，方向不

明；ＲＳＩ則未能回到５０之上，反映空頭仍佔據短線優勢。周線ＭＡＣＤ下跌動能柱繼續增長

，中線未能擺脫反覆偏弱的走勢，因此建議投資者仍以逢高造空為主。



本周重點關注美國三季度ＧＤＰ修正值、１０月耐用品訂單及核心個人消費支出（ＰＣＥ）

物價指數。另外有關中美談判相關消息仍需持續留意。《六福金融分析師 黃威》

