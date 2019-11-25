《陶冬天下－陶冬》歐洲見改善仍艱難，聯儲停降息推ＱＥ

《陶冬天下》市場將焦點放在太平洋兩岸的那場談判上，奈何每天出來的消息都指向不同的

方向。高官的言論基本上全部來自華盛頓，但是調子卻不一樣，甚至特朗普自己的言論也忽冷忽

熱。面對不確定性，基金放慢了增槓桿的步伐，資金有離開股市回到債市的跡象。上周美國破了

連升六周的不壞之身，三大指數一起向下，債市則有所斬獲。美國的經濟數據好過歐洲和日本的

，聯儲會議紀要也暗示降息告一段落，美元指數升回９８樓上。英國保守黨和工黨一起提出加稅

加福利來贏取選票，工黨的計劃十分激進，英鎊匯率稍跌。庫存上升但是ＯＰＥＣ＋可能減產，

布蘭特原油價格有起伏，但是一周下來變化不大。避險情緒淡薄，黃金市場也處在觀望狀態，波

動有限。美國眾議院通過預算，避免政府關門；特朗普彈劾聽證進入第二周，證詞愈來愈不利現

任總統，不過這些暫時對金融價格衝擊不大。中國人民銀行開展７天期逆回購，四年多來首次下

調公開市場逆回購利率。



市場最近對全球經濟增長冒出了一些樂觀的看法，有人甚至提出２０２０年全球經濟增長會

止跌回升。的確，歐洲的製造業ＰＭＩ由４５﹒９改善到１１月的４６﹒６，尤其德國經濟的下

滑速度似乎有所緩解。但是首先，歐洲ＰＭＩ仍在榮枯線下方，對歐洲經濟悲觀的仍是多數企業

的看法。德國和意大利經濟前景的悲觀程度可能稍有和緩，但是筆者認為中美經濟明年應該會繼

續走低，投資不足的問題尚未有改善的跡象。缺少世界最大的兩個內需市場的復甦，嚴重依賴出

口的德國經濟實在沒有理由獨善其身。歐洲央行新任總裁拉加德在上任後的第一次公開演講中呼

籲歐洲政府增加財政開支，看來ＥＣＢ對經濟走勢的看法比市場更貼地。



聯儲在上周發布了公開市場委員會１０月份會議的紀要。決策者決定降息２５點，同時暗示

此輪降息已經告一段落，國際政治環境有所改善，貿易談判和英國脫歐所帶來的經濟和市場風險

已經下降。這個語境在市場意料之中，金融市場也沒有因為這份文件而出現明顯的波動。筆者反

而覺得紀要中不太受人關注的風險提示，才是這份報告中值得查究的內容。紀要提及公司債槓桿

過高和銀行資本金不足，將此列為市場風險。這個提示與屢壓不下的ｒｅｐｏ市場資金需求有著

直接的關係，揭示出金融市場的風險：高槓桿下的流動性短缺。聯儲在過去十年大幅擴張了自己

的資產負債表，體系內流動性增加了許多，但是ｒｅｐｏ市場最近卻一再爆出銀行資金短缺，迫

使監管當局不斷延長購買債券計劃的時限。筆者相信，聯儲既會暫停進一步的利率下調，又會更

積極地通過公開市場注入流動性。高官曾經狡辯，目前的債券購買並非ＱＥ，筆者看來擴張資產

負債表就是ＱＥ，聯儲轉換了政策工具，但是並沒有改變其鴿派本色。



本周市場焦點：中美貿易談判消息和特朗普彈劾聽證。英國選舉進程都值得關注。數據上德

國ＩＦＯ估計稍有改善，歐洲１１月通貨膨脹略微升溫而核心通脹不變。美國耐用消費品１１月

訂單（交通除外）微升，但是機械訂單仍然疲弱。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

