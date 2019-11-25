《缸邊隨筆－張嘉碩》從兩大ＩＰＯ看股前程

《缸邊隨筆》今年有兩大ＩＰＯ，阿里巴巴（０９９８８）在港上市和沙特阿美在沙特上市

，涉及上市的資金以百億計，投資者是否應以集資額大小來論英雄？

非也，因為沙特亞美一出生，已是狗熊。何解？

阿里巴巴在港上市，和沙特阿美上市都經歷一波三折。

阿里巴巴的折，在於第一次來港申請上市時，港投資界不接受同股不同權概念，今終接受了

，這個接受，是港股市場一大進步，因為在知識產權年代，同股不同權是必然趨勢。

沙特阿美上市的折，是在選上市地上，及資產計價上，最終是沙特將沙特阿美的資產計價削

減，由原價２萬億元（美元．下同），削至１﹒６萬╱１﹒７萬億元，削價逾一成半。削價始能

售出，反映市場並非當你是皇帝女唔憂嫁，仲唔快快嫁，韶華老去，只能楔灶罅。

近十多年來大型ＩＰＯ都有個共通點，都是科技業、金融服務業。做實業的，只有２０１０

年再上市的通用汽車，和今時的資源股沙特阿美。這是時代變化

，消費者消費模式變化所使然。我們今時的馬路，在百年前，還真是馬跑的路，但今時已是馬路

無馬跑，市虎任奔馳。科技讓四個轆的車，驅走了四隻腳的馬。



＊油價跑輸各項資產＊



在１９７０年代，我們還有石油危機，在２０００年代，石油曾一度漲至近１５０元一桶，

但今時，最大石油生產者卻要聯手減產，來撐已自高位下跌逾半的油價。除了大石油生產者明碼

實價地減產外，敘利亞、伊朗、伊拉克、委內瑞拉等大石油生產、輸出國都因戰亂或被禁運，而

不能暢其所出。上述石油生產者今時日產油只得其盛時一半之產量。

金、股、油，向來是金融市場三大資產類，自１９７０年以來，以世界銀行的價碼，以今時

石油５９元一桶，美股標普５００指數約３１００點，而金價約１４７０元一盎斯計，可得出，

過去３０年，股金比平均是２﹒０７，２０１９年１０月時約２﹒０３，即股金比無大差異，３

０年來股油比，平均為３２﹒８，２０１９年１０月時則為５３﹒０４明顯地是股價跑贏了油價

。３０年來，金油比平均是１６﹒８，２０１９年１０月則為２６﹒１０，是金跑贏了油。

油價跑輸其餘兩項資產，原因是今世代，講環保，講清潔能源，再加上科技上的突破，電動

車將可取代電油、柴油車，太陽能、風能、核能、天然氣發電，將可取代部分燃油發電，這都是

使沙特不能不擔心，藏於地下之石油，是可以由「黑金」被打回原形，只是油。是「油」不是「

黑金」，自然要及時出貨。

沙特阿美上市，即是沙特將其地下石油藏量，以期貨上市，一次過套現。石油庫藏是竭澤而

漁，採一桶，少一桶，這跟製造業的可以生生不息，科技業的創意無限是大不相同的。因此，沙

特將沙特阿美上市，是基於石油無限好，只是將會ＯＵＴ，是個二世祖賣家產行為，只是這個二

世祖是識時務者，趁石油尚有價，可以賣個好價，便提前變現而已！

如果沙特不急急將沙特阿美上市，又將如何？蘋果公司總值已超逾美國上市能源公司總值，

已可說明石油業ＯＵＴ了。



＊投資要慎投機要擇時＊



那麼，所有能源股又是否未可投資？又不是，投資要慎，投機則要擇時。



（１）爛船尚有三斤釘，２０世紀初，電視出現，已有謂收音機末日，但到今時收音機仍未

死；石油除作燃料外，尚有作工業原料用途，石油始終有用，只是在乜價才有用。

（２）因此美國的炒家，正虎視一眾將破產的美國油頁岩生產者，擇價而買之，當前人破產

，賤價而沽時，炒家，不是石油生產者，只是財技梟雄，是會將油氣價炒上，以求將賤價購入之

油氣資產，高價轉讓，又或炒高股價沽貨，美國能源業股價，在這些大炒友操控下，可以有段升

勢，但是接火棒式的音樂椅遊戲，有日音樂停，就……

（３）中國將成全球能源最大消耗者，故中國一定要用石油，因此亦會以１００億元，入股

沙特阿美，沙特是賣出石油期貨，中國則是買入石油期貨，作對沖其未來所需，然中國早在

２０１０已制定其２０３０年的能源政策，其中將重用（逾３３％）清潔能源（天然氣）及可再

生能源（光、風電）。



對世界的能源生產者，最大的危機是中國在南海開採可燃冰。中國年前已在南海實試了

６０天商業性生產，其中應提出一定的可能性或不可能性數據，這個可燃冰藏量可供中國今時能

源消耗率，用上千年。理論如是，能否執行未知。若行，則中國的外匯儲備需求大減，因可以大

減以元購油。

沙特阿美談了不少，因為它是舊經濟，數據多，阿里巴巴又如何？只得六個字：不可說，唔

識說。

雷軍的金山辦公（滬：６８８１１１），１１月１８日在上海證券交易所科創板上市，發行

價為４５﹒８６元人民幣，發行市盈率為７８﹒３７倍，一開盤高見１４０元人民幣，高開逾２

０５％，上周五（２２日）收報１３３﹒４８元人民幣。

筆者並非謂在港上市的阿里巴巴也以一開便升逾２００％；只是謂，這些科創股的市盈率都

是較傳統股比超高的。原因是資產好歹有個價，創意價無限，畢加索一張畫的價，可以抵上好幾

間印刷廠之值，馬雲個腦，可以抵上幾多個億？淘寶，撬動了整個零售批發業。螞蟻金服，撬動

了整個銀行業。這就是科技股價難估之處，它未發揮其撬動力前，股價可以使你揼心，但其撬動

能力一出，股價就如火箭升空，要捉得到，你要做功課。

不做功課又如何？

１１月１８日，《北京晚報》指，青年汽車正式破產，該報指出，５月２３日，

《南陽日報》頭版發表名為《水氯發動機正式下線，市委書記點贊！》的文章，文章中稱，水氯

動機在南陽市正式下？，這意味著車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛。據青年汽

車官方的介紹，青年水氯燃料車不用加油，也不用充電，只加水，續航里程超過５００公里，轎

車可達１０００公里。不過，這一消息引起了大量的質疑，被專家認為「是假的」、「是噱頭」

。

水氯燃料來，理論上是可行的，這跟生米可煮成飯一樣，但前提是：有生米，還要有水，有

煲，有火，才可以成熟飯，光是生米，就永遠是生米，無飯開的。



＊投資要買潮流趨勢＊



投資╱投機，是：寧買當頭起，莫買當頭跌，不要只當是買賣個股的規條，最重要的是買潮

流趨勢。７０年代買南聯實業，８０年代買一眾地產股，９０年代買匯控（００００５），

２０００年代不要買Ｔｏｍ﹒ｃｏｍ╱８號仔，買ＡＳＭ（００５２２），跟著買騰訊

（００７００）。

閣下心情一定很愉快，如今買乜？５Ｇ相關股。有邊隻好買？暫時不知，因為要等５Ｇ大個

啲先。《資深投資者 張嘉碩》

