【區議會選舉】謝偉俊、涂謹申及許智峯等雙料議員成功連任

《經濟通通訊社２５日專訊》區議會選舉大部份選區已有結果，有雙料議員力保其區議會席

位。建制派方面，灣仔樂活選區謝偉俊以２１２１票擊敗灣仔起步楊子雋；觀塘廣德選區民建聯

柯創盛擊敗人民力量譚得志，成功連任。

民主派方面，油尖旺奧運選區民主黨涂謹申以８００多票擊敗建制派李家軒；元朗北朗選區

民主黨鄺俊宇大勝民建聯譚煒霖１８００票；中環選區民主黨許智峯亦擊敗建制派黃鐘蔚成功連

任。（ｃｗ）（ｚｚ）

