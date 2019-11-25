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25/11/2019 16:39

【區議會選舉】學者：反映選民不認同政府施政，削特首選舉操控性

　　《經濟通通訊社記者張煒權２５日報道》本港反修例風波持續多月，區議會選舉昨夜落幕，
是反修例風波後首場選舉，最終投票率高達７１﹒２％，創下歷史新高。在超過７０％的高投票
率下，泛民以３８５席比５９席，大比數擊敗建制派，成為大贏家，而奪得９１席的民主黨更取
代民建聯成為第一大黨，形勢大逆轉。
　　嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣接受本通訊社訪問時表示，本次區選民主派得票
５７％，反映有過半數人表態，結果亦一面倒，有理由相信過半數選民不認同政府近月的施政方
法，以及警察過份使用武力等問題。他認為，政府現時應該反思近月對反修例事件的做法是否恰
當，未來應繼續以高壓態度抑或去緩和事件，若政府持續以高壓手段處理，下年的立法會選舉或
再次發生類似「民意爆發」的情況。

＊中央對特首選舉操控性或降低＊

　　至於下一次立法會選舉的預計情況，他指出，本次民主派獲票比上一次選舉多出約４個百分
點，換算成票數即約１６萬票；同時建制派獲票率下降了６個百分點；即少了約２４萬票，加起
來已經有４０萬票的差距，若多出的選票分散在不同區域，加上若政府繼續以強硬姿態對待社會
事件，持續激起民憤，民主派於立法會選舉個別區份或可增加１－２個議席，對功能界別亦有連
鎖反應。他預計未來１０個月建制派的壓力會很大。
　　民主派主導區議會，亦意味將可增加特首選舉委員會的席位，他認為中央對下一次特首選舉
的操控性會降低，計及該１１７個席位後，民主派在特首選委會將有逾４００個席位，而現時部
分建制派議員出現暗湧，加上一些專業界別的選委，或可累積到６００張票，接近一半的票數。
因此，中央需要小心處理及評估情況。
　　被問及建制派大敗是否成了市民的「出氣袋」，他並不同意這個說法，認為建制派近月一直
支持及認同政府行動，以責任政治的角度看，建制派區選大敗也是理所當然。（ｚｚ）

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