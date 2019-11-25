【區議會選舉】海怡西陳家珮以９００票之差落敗：對未能連任致歉

《經濟通通訊社２５日專訊》南區海怡西選區民主派候選人林浩波獲４１６４票，以約

９００票之差擊敗獲３２３６票的新民黨陳家珮。落敗後，大批在場監票市民高呼要求與陳家珮

「自拍」，她未有發言即離開現場，其後在其Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁上表示歉意，又感謝支持她

的居民及義工。

香港眾志秘書長黃之鋒原本參選海怡西選區，惟其後被選舉主任裁定提名無效，黃之鋒隨後

轉為支持林浩波。林浩波為傘後組織「思言財雋」的成員，過往多與黃之鋒共同處理該區的地區

工作，於黃之鋒被裁定提名無效後頂替他參選。 （ｔｆ）（ｚｚ）

