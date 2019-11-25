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25/11/2019 10:07

【區議會選舉】海怡西陳家珮以９００票之差落敗：對未能連任致歉

　　《經濟通通訊社２５日專訊》南區海怡西選區民主派候選人林浩波獲４１６４票，以約
９００票之差擊敗獲３２３６票的新民黨陳家珮。落敗後，大批在場監票市民高呼要求與陳家珮
「自拍」，她未有發言即離開現場，其後在其Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁上表示歉意，又感謝支持她
的居民及義工。
　　香港眾志秘書長黃之鋒原本參選海怡西選區，惟其後被選舉主任裁定提名無效，黃之鋒隨後
轉為支持林浩波。林浩波為傘後組織「思言財雋」的成員，過往多與黃之鋒共同處理該區的地區
工作，於黃之鋒被裁定提名無效後頂替他參選。　（ｔｆ）（ｚｚ）

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