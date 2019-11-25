【區議會選舉】民主派當選區議員下午四時到理大集會，聲援示威者

《經濟通通訊社２５日專訊》多名當選的民主派候任區議員，響應曾遇襲受重傷的民陣發言

人岑子杰（當選瀝源區議員）的呼籲，將於今日下午四時到理大聲援抗爭者，要求警方解封校園

。其中在西貢區勝出的新民主同盟范國威指，民主派在區選中的勝利原因包括在囚及被捕的抗爭

者帶來的民意海嘯。

社民連岑子杰勝出區選後接受訪問，呼籲其他民主派當選人及高票落選者聯署，要求警方盡

快解封理大，釋放所有被捕人，並停止對被捕人作政治檢控。公民黨楊岳橋稱，公民黨當選人今

日將響應岑子杰的號召到理大。民主黨胡志偉見記者時亦表示當選議員會一起到理大聲援。

新民主同盟范國威補充，有可能在尖東市政局百週年紀念花園集合，暫時報名的候任區議員

包括曾建成、岑敖暉等。他們正接觸警方，希望可以進入理大，游說抗爭者離開，亦要求警方停

止圍困理大，稍後有可能轉場到禮賓府。對於有擔心指泛民候任區議員在理大外集會，或會因非

法集會被拒控而議席遭取消。范國威強調今次是和平集會，非衝擊防線，而且前往聲援是「應有

之義」。

公民黨主席梁家傑表示，選民的訴求已清楚表達，希望政府作出回應，一是與警暴割席、二

是特首、行會成員和問責官員總辭以謝選民、三是回應反修例人士提出的五大訴求、四是警察撤

出理工大學。 （ｔｆ）（ｚｚ）

