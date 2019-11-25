  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/11/2019 16:54

【區議會選舉】葉劉稱區選被政治化，林鄭：將聆聽反思市民意見

　　《經濟通通訊社２５日專訊》區議會選舉結束，在逾七成高投票率下，民主派交出亮麗成績
，取得大部分議席，其中，民主黨有９１人當選，一舉成為來屆第一大黨，相反建制派如民建聯
及工聯會卻以大比數落敗。特首林鄭月娥發聲明稱，政府尊重選舉結果，亦留意到坊間指結果反
映市民對社會現狀及深層次問題的不滿，表示政府會聆聽市民的意見和反思。她感謝市民踴躍投
票，所有候選人無懼挑戰參與選舉，及選舉委員會和公務員的努力。

＊李慧琼辭主席不獲中委會批准＊

　　民建聯今屆派出１８１人出戰，惟只取得２１個議席，失落第一大黨寶座，主席李慧琼承認
該黨在今次選舉中大敗，率領黨領導層向支持者鞠躬致歉。她強調市民透過區議會選舉表達的聲
音，他們聽得很清楚，期望政府深刻檢視過去工作，特別是處理逃犯條例修例工作方面的不足。
她表示，民建聯尊重及接受選舉結果，但又指選舉進行期間民建聯選舉工程受到暴力干擾，令競
選活動很難順利展開。李慧琼稱，她已主動向中委會提出請辭，以承擔政黨在選舉中大敗的責任
，惟中委會不接納，著其留任黨主席，帶領民建聯面對挑戰。
　　至於派出２８人參選的新民黨則全軍覆沒，該黨主席兼行政會議成員葉劉淑儀中午路經中環
畢打街時被在場集會人士包圍及喝倒采，後獲防暴警察護送離開。她否認「亡黨」，指今屆區議
會選舉有「政治化」及「立法會化」的傾向，導致地區工作紮實與否未受重視，但承認結果反映
市民對政府有很大不滿。在海怡西選區被民主派林浩波擊敗的新民黨陳家珮在其
Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁，向支持者表示抱歉。

＊工聯會：選舉在非常不公平下進行＊

　　工聯會今屆議席亦從２９席劇減至５席，會長吳秋北認為，選舉落敗是「非戰之罪」，選舉
在政治環境影響下，在非常不公平及不正常、充滿「暴亂」及「黑色恐怖」下進行，以致參選人
雖有紮實社區工作，仍未能力挽狂瀾。他又呼籲勿錯誤理解區選為公投。對於會否影響工聯會對
政府的支持，他則表示會「是其是，非其非」，堅持合作、批評監督。
　　經民聯在今屆區議會選舉派出２５位候選人參加，但只有３人當選，連同２名當然議席，來
屆區議會將佔５個議席。經民聯主席盧偉國承認，結果未如理想，感到失敗，稱會就地區策略深
刻反省，而明年便是立法會選舉，期望今次區選結果對特區政府有一個深刻的警示，經民聯亦會
繼續做好地區工作。（ｔｆ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道25/11/2019
【區議會選舉】林鄭：將聆聽反思市民意見 葉劉稱區選被政治化
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】胡志偉：區選顯示政府須聽民意 盼減少撞區情況
FOCUS25/11/2019
【FOCUS】區選「期中考」政府弊到貼地 骨牌效應或剛開始
生財有道25/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵42元水平支持力很大
興證快訊25/11/2019
新股市場
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】岑子杰贏取議席 形容為「香港人的勝利」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金