【區議會選舉】葉劉稱區選被政治化，林鄭：將聆聽反思市民意見

《經濟通通訊社２５日專訊》區議會選舉結束，在逾七成高投票率下，民主派交出亮麗成績

，取得大部分議席，其中，民主黨有９１人當選，一舉成為來屆第一大黨，相反建制派如民建聯

及工聯會卻以大比數落敗。特首林鄭月娥發聲明稱，政府尊重選舉結果，亦留意到坊間指結果反

映市民對社會現狀及深層次問題的不滿，表示政府會聆聽市民的意見和反思。她感謝市民踴躍投

票，所有候選人無懼挑戰參與選舉，及選舉委員會和公務員的努力。



＊李慧琼辭主席不獲中委會批准＊



民建聯今屆派出１８１人出戰，惟只取得２１個議席，失落第一大黨寶座，主席李慧琼承認

該黨在今次選舉中大敗，率領黨領導層向支持者鞠躬致歉。她強調市民透過區議會選舉表達的聲

音，他們聽得很清楚，期望政府深刻檢視過去工作，特別是處理逃犯條例修例工作方面的不足。

她表示，民建聯尊重及接受選舉結果，但又指選舉進行期間民建聯選舉工程受到暴力干擾，令競

選活動很難順利展開。李慧琼稱，她已主動向中委會提出請辭，以承擔政黨在選舉中大敗的責任

，惟中委會不接納，著其留任黨主席，帶領民建聯面對挑戰。

至於派出２８人參選的新民黨則全軍覆沒，該黨主席兼行政會議成員葉劉淑儀中午路經中環

畢打街時被在場集會人士包圍及喝倒采，後獲防暴警察護送離開。她否認「亡黨」，指今屆區議

會選舉有「政治化」及「立法會化」的傾向，導致地區工作紮實與否未受重視，但承認結果反映

市民對政府有很大不滿。在海怡西選區被民主派林浩波擊敗的新民黨陳家珮在其

Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁，向支持者表示抱歉。



＊工聯會：選舉在非常不公平下進行＊



工聯會今屆議席亦從２９席劇減至５席，會長吳秋北認為，選舉落敗是「非戰之罪」，選舉

在政治環境影響下，在非常不公平及不正常、充滿「暴亂」及「黑色恐怖」下進行，以致參選人

雖有紮實社區工作，仍未能力挽狂瀾。他又呼籲勿錯誤理解區選為公投。對於會否影響工聯會對

政府的支持，他則表示會「是其是，非其非」，堅持合作、批評監督。

經民聯在今屆區議會選舉派出２５位候選人參加，但只有３人當選，連同２名當然議席，來

屆區議會將佔５個議席。經民聯主席盧偉國承認，結果未如理想，感到失敗，稱會就地區策略深

刻反省，而明年便是立法會選舉，期望今次區選結果對特區政府有一個深刻的警示，經民聯亦會

繼續做好地區工作。（ｔｆ）（ｚｚ）

