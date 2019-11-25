【企業盈警】澳至尊（０２０３１）料中期溢利跌最多近４３％

《經濟通通訊社２５日專訊》澳至尊（０２０３１）發盈警，早前指截至９月３０日止中期

溢利預期顯著減少，而根據期內帳目的初步評估，現進一步通知預期中期綜合溢利介乎７００萬

元至１１００萬元，比去年同期溢利約１２２４萬元下降介乎約１０﹒１３％至４２﹒８１％。

溢利下跌主因消費意欲及香港零售市場環境疲軟而令銷售額下跌所致，將採取彈性措施應對

持續波動的營商環境。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

