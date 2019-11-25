《經濟通通訊社２５日專訊》順興集團（０１６３７）發盈喜，繼上月２４日指預期截至９
月３０日止中期盈利將較去年同期淨溢利約５６０萬元增加不少於１﹒４倍後，根據未經審核管
理帳目作最新評估，中期盈利將增加介乎１﹒８５倍至１﹒９５倍，即介乎約１５９６萬元至
１６５２萬元。
有關修訂主因於９月確認收益較４至８月平均收益顯著增加，此乃根據工程進度，獲授項目
已完成工程量持續增加所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
25/11/2019 08:01
【企業盈喜】順興（０１６３７）料中期多賺最高近２倍
《經濟通通訊社２５日專訊》順興集團（０１６３７）發盈喜，繼上月２４日指預期截至９
月３０日止中期盈利將較去年同期淨溢利約５６０萬元增加不少於１﹒４倍後，根據未經審核管
理帳目作最新評估，中期盈利將增加介乎１﹒８５倍至１﹒９５倍，即介乎約１５９６萬元至
１６５２萬元。
有關修訂主因於９月確認收益較４至８月平均收益顯著增加，此乃根據工程進度，獲授項目
已完成工程量持續增加所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
|國際動態25/11/2019
約翰遜擬聖誕前 提交脫歐協議
|生財有道22/11/2019
【反應冷淡】西九高鐵站商業地王僅接獲３標書 政局不穩增流標風險
|樂天金匯22/11/2019
市場避險情緒降溫，金價會否繼續下跌？
|生財有道22/11/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】艾伯科技研發區塊鏈物聯網，符合國策短期可再衝上
|FOCUS22/11/2019
【FOCUS】從雅高到WeWork 神話背後小心是浮雲
|生財有道22/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：美團待回調才止賺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰