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25/11/2019 08:01

【企業盈喜】順興（０１６３７）料中期多賺最高近２倍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》順興集團（０１６３７）發盈喜，繼上月２４日指預期截至９
月３０日止中期盈利將較去年同期淨溢利約５６０萬元增加不少於１﹒４倍後，根據未經審核管
理帳目作最新評估，中期盈利將增加介乎１﹒８５倍至１﹒９５倍，即介乎約１５９６萬元至
１６５２萬元。
　　有關修訂主因於９月確認收益較４至８月平均收益顯著增加，此乃根據工程進度，獲授項目
已完成工程量持續增加所致。
　　該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

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