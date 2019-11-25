【企業盈喜】順興（０１６３７）料中期多賺最高近２倍

《經濟通通訊社２５日專訊》順興集團（０１６３７）發盈喜，繼上月２４日指預期截至９

月３０日止中期盈利將較去年同期淨溢利約５６０萬元增加不少於１﹒４倍後，根據未經審核管

理帳目作最新評估，中期盈利將增加介乎１﹒８５倍至１﹒９５倍，即介乎約１５９６萬元至

１６５２萬元。

有關修訂主因於９月確認收益較４至８月平均收益顯著增加，此乃根據工程進度，獲授項目

已完成工程量持續增加所致。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

