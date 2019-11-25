中國飛鶴（０６１８６）反駁ＧＭＴ指控無根據，今早復牌

《經濟通通訊社２５日專訊》中國飛鶴（０６１８６）公布，就沽空機構ＧＭＴ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ於上周四（２１日）發報告指控其財務表現，澄清針對其指控毫無事實根據或

為失實陳述，並指對方或蓄意打擊該集團及其管理層信心，損害公司聲譽，保留就該報告相關事

宜採取法律措施包括提出訴訟的權利。

該集團上周五（２２日）停牌，已申請於今早９時起恢復買賣。



＊公司存款餘額超過８２億人民幣＊



該集團指，已取得內地主要合作銀行於９月底所存人民幣存款餘額出具證明，其中存款餘額

超過２億元（人民幣．下同）的共涉約８２﹒２９億元，當中存於建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）佔最多，涉約２３﹒９９億元，另外３間銀行存款均各逾１０億元。

此外，該集團已取得國家稅務總局齊齊哈爾市稅務局及鎮賚縣稅務局出具納稅證明，證明於

去年度及今年１至６月納稅總額包括企業所得稅、流轉稅等分別約２０億元及１４億元。該集團

於齊齊哈爾市的附屬公司為該市Ａ類信用等級納稅人，納稅數額位居該市第一。



＊上市前已向股東派３０億元股息＊



該集團又指，過去數年未分派股息，於１０月１４日從過往保留溢利中向股東派特別股息

３０億港元，並已於上市前派發，而有關派發在香港資本市場並非罕見。至於計劃上市後每年度

派不少於３０％的淨溢利的股息政策亦代表董事會對未來現金流及現金狀況的信心，目前該政策

並無變動。

對於保持相對較高的利潤率，該集團指，因過去幾年專注毛利率較高的高端嬰幼兒奶粉產品

，其收入佔比續增。至於加拿大工廠方面，該集團又指，已披露金斯頓廠房於建設完成後，在內

地推出來自該廠的牛奶及羊奶嬰幼兒配方奶粉產品，未來擴充至北美洲及東南亞市場。

在招股章程披露有關內地乳業及嬰幼兒配方奶粉市場資料及統計數據乃源於獨立行業顧問所

製市場研究報告，而根據非為該集團委託的廣州尼爾森市場研究相關報告，期間飛鶴品牌市場份

額變化趨勢與招股章程披露吻合。（ｗｈ）

