《日入而息》政局暫緩和港股升３９７點，阿里明掛牌暗盤升約５％

《今天重點》﹡點票完成，泛民奪逾３８０席民建聯失最大黨地位；葉劉稱區選被政治化，

林鄭稱將聆聽反思市民意見；胡志偉稱區選顯示政府須聽民意，盼減少撞區

情況；李慧琼稱曾向中委會提出辭任黨主席，但不獲接納；工聯會吳秋北稱

敗選為非戰之罪，受大環境影響；學者表示反映選民不認同政府施政，削特

首選舉操控性；劉銳紹稱若再不回應訴求，立會建制比例或降至三成

﹡新華社發文指亂港分子干擾區選，隻字不提建制失利；外交部未直接回應選

舉結果，重申當前任務止暴制亂；王毅回應區選表示無論發生甚麼事香港都

是中國一部分

﹡中國創新投資指主席向心於台灣離境時，遭法務部要求配合調查中國趨勢主

席向心及替任董事龔青台灣離境遭法務調查；向心及龔青夫婦被移送台北地

方檢察署偵辦

﹡阿里巴巴暗盤升約５％，一手帳面最多賺８２０元



《即日市況》﹡社會氣氛略緩和，港股全日升３９７點收２６９９３，一度上二萬七



《深滬股市》﹡滬深分化，滬指收升０﹒７％收復二千九，創板挫１％



《美元匯價》﹡美元轉強，關注歐元１﹒０９８０支持；歐元最新報１﹒１０１１╱１４，

日圓最新報１０８﹒８３╱８６



《公司業績》﹡保華集團（００４９８）中期盈轉虧２﹒０５億元，不派息

﹡ＫＦＭ（０３８１６）中期少賺０﹒２％至３１５２﹒１萬元，不派息

﹡展程控股（０１８５４）中期盈轉虧１２３﹒３萬元，不派息

﹡添利（０００９３）中期虧損擴大至近２１８９萬元，不派息

﹡華信地產（００２５２）中期盈轉虧２５７２萬元，不派息

﹡投融長富（００８５０）中期虧損收窄至３９９８萬元，不派息

﹡元力控股（０１９３３）中期虧轉盈１８１﹒４萬元人民幣，不派息

﹡神州租車（００６９９）首九月純利按年跌１６﹒６％至１﹒２９億元人幣

﹡星光集團（００４０３）中期扭虧為盈賺１６２７萬元，不派息

﹡歐舒丹（００９７３）中期多賺２﹒７倍至２４９９萬歐元，不派息

﹡同程藝龍（００７８０）第三季純利飆升逾３﹒７倍至２﹒９４億元人民幣

﹡中國燃氣（００３８４）中期純利按年升１６％至４９億元，派息１０仙

﹡世界華文（００６８５）中期純利跌約９﹒８％至５４５萬美元，派息

０﹒１６美仙

﹡首灃控股（０１７０３）中期虧損擴大至４２４７萬元，不派息



《公司資訊》﹡馬來西亞網絡服務商ＮＯＭＡＤ（０８６４５）入場費約２４２４元

﹡景業名邦今日起招股，每手入場費約３６６６元

﹡ＩＤＧ能源（００６５０）斥２億元人民幣進軍出行服務平台

﹡中國創新投資（０１２１７）主席向心於台灣離境時，遭法務部要求配合調

查

﹡中國融保金融（０８０９０）擬與投資一帶一路公司合作

﹡中彩網通（０８０７１）合資智慧零售公司

﹡平保（０２３１８）瞄準可持續發展，首建ＡＩ平台

﹡民生教育（０１５６９）附屬斥６億元人民幣購安徽３所學校控股權

﹡貝森金融（００８８８）九巴廣告獨家特許權未能中標

﹡東陽光藥（０１５５８）２﹒２６２億股內資股轉為Ｈ股全流通股份

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳，涉資８２７０萬元人民幣

﹡華檢醫療（０１９３１）獲納入ＭＳＣＩ中國全股票小型股指數成分股

﹡華禧（０１６８９）購汕頭新華禧廣場９個單位，涉資２８３７萬元人民幣

﹡萬寶盛華（０２１８０）獲納入ＭＳＣＩ香港微型股指數



《國企紅籌》﹡招商局港口（００１４４）購其聯營公司強制性可換股債並授出貸款，涉

７５﹒５億

﹡中國糧油（００６０６）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡首長寶佳（００１０３）斥２７６５萬購鋼廉線生產機器



《中國要聞》﹡習近平向中日高級別人文交流磋商機制首次會議致賀信

﹡四川「天府新區」對樓市鬆綁，外地人才買樓不設限

﹡內地１０月銷售彩票金額同比降３４﹒８％

﹡馬斯克宣布特斯拉電動皮卡兩日訂單達１８﹒７萬輛

﹡唯品會終止自營快遞業務，與順豐達成合作助降成本

﹡檢察機關依法對雲南省委原書記秦光榮提起公訴

﹡國開行本周四發行首單ＬＰＲ浮息利率債

﹡據報內地監管層接連打擊虛擬貨幣交易

﹡阿根廷對華硫化橡膠傳送帶日落復審無措施結案

﹡貝萊德表示ＭＳＣＩ納入Ａ股是海外投資者的獨特機遇

﹡人行連續四天停逆回購，淨回籠１８００億元

﹡中國收緊虛擬貨幣監管，比特幣跌至半年新低

﹡華為Ｍａｔｅ３０上市６０天，出貨量超７００萬台

﹡中國強化知識產權保護，擬引入侵權懲罰性賠償制度

﹡環球時報表示中美非常接近達成第一階段貿易協議

﹡國家統計局表示１１月中旬生豬價比上旬跌１３﹒５％

﹡北京人大第三次會議明年１月１２日召開

﹡河南省金融局與上交所簽合作備忘，促進地方經濟升級

﹡國家電網與廣匯汽車設合資公司，布局４３萬個充電樁

﹡報告建議長三角一體化示範區申報綠色金融改革示範區

﹡日本外相表示中日簽檢疫協定邁向恢復牛肉輸華

﹡國辦表示目標２０２２年建成１０億畝高標準農田

﹡外交部斥美國以莫須有罪名打壓中國企業

﹡中證監主席易會滿會見ＩＭＦ總裁



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１１５６１﹒５８點



《其他消息》﹡香港與澳門簽稅務安排，有助鼓勵商界在兩地營商投資

﹡土地審裁處聆訊明天如期進行

﹡理大再次要求警方採取和平人道方式讓留守者離開

﹡十大屋苑周末錄得８宗成交，連續三周維持單位數

﹡深股通額度全日用２７﹒３億元；滬股通額度全日用４２﹒５億元，陸股通

淨流入逾５６億

﹡安倍晉三會見王毅，籲中國維護香港自由



《區議會選舉》﹡選管會表示遇前所未有挑戰，共花１３小時點票；選管會馮驊稱收逾

７６００宗投訴

﹡點票完成，泛民奪逾３８０席民建聯失最大黨地位

﹡民主派全取１１７特首選委議席，學者料削北京操控

﹡區議會非建制派取逾八成議席，民主黨成第一大黨

﹡林鄭月娥稱港府尊重選舉結果，虛心聆聽意見認真反思

﹡王毅回應區選表示無論發生甚麼事香港都是中國一部分

﹡李慧琼稱曾向中委會提出辭任黨主席，但不獲接納

﹡工聯會吳秋北稱敗選為非戰之罪，受大環境影響

﹡胡志偉稱區選顯示政府須聽民意，盼減少撞區情況

﹡胡錫進指反華勢力挺泛民，建制派民意基本盤仍在

﹡新華社發文指亂港分子干擾區選，隻字不提建制失利

﹡經民聯表示僅３人當選，選舉工程無法公平進行

﹡蔡子強稱今次選舉是變相公投，或影響特首選舉結果

﹡蔡英文稱冀區選結果被尊重，盼香港繼續加油

﹡鄧竟成冀當選議員配合政府及警方止暴制亂

﹡藍田有市民質疑選舉舞弊，防暴警察票站外戒備

﹡外交部未直接回應選舉結果，重申當前任務止暴制亂

﹡學者表示反映選民不認同政府施政，削特首選舉操控性

﹡劉銳紹稱若再不回應訴求，立會建制比例或降至三成

﹡葉劉稱區選被政治化，林鄭稱將聆聽反思市民意見



《特工疑雲》﹡中國趨勢主席向心及替任董事龔青台灣離境遭法務調查；向心及龔青夫婦被

移送台北地方檢察署偵辦

﹡王立強澳洲爆料港台從事特務活動，中方稱其涉案在逃

﹡蔡英文稱已就「共諜案」啟調查程序，將嚴肅審慎對待

﹡澳媒再爆政客疑收中國報酬滲透國會，自首後離奇亡

﹡韓國瑜回應收受中共海外捐款指控：若收一塊錢便退選

﹡再斥澳媒炒作王立強案，中國外交部表示一齣拙劣的鬧劇

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