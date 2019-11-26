《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０６６．４７ 升 １９０．８５點╱０．６８％
標普５００ ３１３３．６４ 升 ２３．３５點╱０．７５％
納斯達克 ８６３２．４９ 升 １１２．６０點╱１．３２％
倫敦富時１００ ７３９６．２９ 升 ６９．４８點╱０．９５％
法蘭克福ＤＡＸ １３２４６．４５ 升 ８２．５７點╱０．６３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２４．８６ 升 ３１．７４點╱０．５４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日１０９．０２，歐元兌美元１．１０１４
26/11/2019 07:46
《日出而作》道指破頂，阿里巴巴美股高收近２％，油價創兩個月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０６６．４７ 升 １９０．８５點╱０．６８％
標普５００ ３１３３．６４ 升 ２３．３５點╱０．７５％
納斯達克 ８６３２．４９ 升 １１２．６０點╱１．３２％
倫敦富時１００ ７３９６．２９ 升 ６９．４８點╱０．９５％
法蘭克福ＤＡＸ １３２４６．４５ 升 ８２．５７點╱０．６３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２４．８６ 升 ３１．７４點╱０．５４％
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