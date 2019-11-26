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即市新聞

26/11/2019 07:50

《華爾街內望》美股創收市新高道指升１８９點，美債息持平

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國股市三大指數周一（２５日）均以創紀錄收市新高，因有
跡象顯示美國和中國在貿易戰方面取得進展，而一系列併購交易亦刺激市場氣氛。
　　道指上漲１８９點或０﹒７％，至２８０６５點；標爾５００指數上升２３點或０﹒８％，
至３１３３點；納指上漲１１２點或１﹒３％，至８６３２點。
　　對貿易敏感的半導體股造好，當中應用材料（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）上漲
４﹒２％；科林研發（Ｌａｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）　上升２﹒７％。晶片製造商英偉達上漲４
﹒９％，因大摩將評級從「與大市同步」上調至「優於大市」。
　　蘋果股價走高１﹒８％，對標普５００指數及納指帶來的貢獻最大。
　　奢侈品牌珠寶商Ｔｉｆｆａｎｙ股價漲６﹒２％，因公司同意以１６２億美元賣盤予法國奢
侈品集團ＬＶＭＨ集團　。
　　券商ＴＤ　Ａｍｅｒｉｔｒａｄｅ急升７﹒６％，因競爭對手嘉信理財將以約２６０億美元
的全股票交易方式收購該公司。嘉信理財上漲２﹒３％。
　　ｅＢａｙ股價上漲２﹒１％，此前公司宣布將以４０﹒５億美元現金的價格將票務業務
ＳｔｕｂＨｕｂ出售給票務分銷商Ｖｉａｇｏｇｏ。
　　美債息無大變動，此前美國財政部標售４００億美元兩年前美債獲強勁需求。１０年期美債
息報１﹒７６２％，大致持平。（ｍｎ）

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