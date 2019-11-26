【阿里上市】譚朗蔚：阿里巴巴宜長線持有，暫上望２００元大關

《經濟通通訊社記者盧逸文２６日報道》阿里巴巴（０９９８８）今日在港掛牌，早段能夠

維持上日暗盤收市逾半成的升幅。不過，富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，阿

里適宜長線持有，始終其基本面表現不錯，暫時可以上望２００元大關。

譚朗蔚續指，目前阿里的雲業務及互聯網服務都有出色的表現，加上暫時盈利能力未見有減

慢的跡象，故長線持有是更好的策略。他又指，以阿里今日早段的表現而言，相信短炒獲利的機

會微，始終早前熱炒半新股的風潮已經減退，故不建議短炒阿里。

至於後市方面，譚朗蔚坦言雖然美股近日不斷破頂，美股阿里亦因而有所帶動，對港股阿里

而言必然有參考價值，不過相信不會為其股價造成壓力，因為始終市場對中美達成貿易首階段協

議有憧憬，故現時不宜對美股「估頂」。他補充，以目前阿里的業務表現未見減弱下，暫時目標

可上望２００元，即比現價約１８８元高出逾６％。



＊基本面勝騰訊，同系股不虞再炒作＊



譚朗蔚強調，始終阿里與騰訊（００７００）的業務並不相同，故亦無需刻意沽售騰訊，繼

而買入阿里，而採取相等比例持股的方式投資相對更好。不過，他補充，如果一定要二選其一，

以基本面而言，始終阿里更勝一籌。

上周阿里同系的股份都紛紛出現炒作，不過隨著阿里掛牌，炒作風潮減退，譚朗蔚亦同意現

階段不宜再炒作阿里同系股，始終阿里上市後，市場目光都只會留在阿里身上，周邊股份未必再

有資金流入。



表列阿里巴巴及部分相關股現價：



股份（編號） 現價 變幅

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雲鋒金融（００３７６） ３﹒３７元 跌２﹒３２％

阿里影業（０１０６０） １﹒２９元 跌０﹒７７％

海爾電器（０１１６９） ２２﹒００元 跌１﹒１２％

擎天軟件（０１２９７） １﹒５２元 跌１﹒３０％

中國動向（０３８１８） ０﹒８３元 無升跌

高鑫零售（０６８０８） ８﹒９８元 跌０﹒５５％

阿里巴巴（０９９８８） １８８﹒００元 升６﹒８２％＊

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＊與上市價１７６元比較

