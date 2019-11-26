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即市新聞

26/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格
股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加
大，投資應加以留意。領展房產基金（００８２３）派中期息１﹒４１４７元，將於明天（２７
日）除淨。
　　平安證券（００２３１）公布由於終止二供一計劃，故每４股合１股及每手買賣單位更改已
不再需要。平安證券合股原計劃是１２月１７日生效。
　　中國置業投資（００７３６）最新公布，建議每４０股合１股，以提高股份面值，並將減少
目前已發行股份總數，預期令成交價相應上調，故相信股份合併完成後將提升公司形象。股份合
併將於明年１月８日生效，每手買賣單位７５股合併股份之臨時櫃位同日開放。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
時代中國（０１２３３）　每２﹒６股　　２８╱１１　　　　　２╱１２　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　獲派一股時代鄰里股份
寶龍地產（０１２３８）　優先認購寶龍　　５╱１２　　　　　９╱１２　　　　　　－　　
　　　　　　　　　　　　商業管理股份
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
領展房產基金　　（００８２３）　　中期息１﹒４１４７元　　　　　　　　　　２７╱１１
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
中國旺旺　　　　（００１５１）　　中期息０﹒６４美仙或５港仙　　　　　　　　２╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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