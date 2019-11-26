【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２６日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格

股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加

大，投資應加以留意。領展房產基金（００８２３）派中期息１﹒４１４７元，將於明天（２７

日）除淨。

平安證券（００２３１）公布由於終止二供一計劃，故每４股合１股及每手買賣單位更改已

不再需要。平安證券合股原計劃是１２月１７日生效。

中國置業投資（００７３６）最新公布，建議每４０股合１股，以提高股份面值，並將減少

目前已發行股份總數，預期令成交價相應上調，故相信股份合併完成後將提升公司形象。股份合

併將於明年１月８日生效，每手買賣單位７５股合併股份之臨時櫃位同日開放。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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時代中國（０１２３３） 每２﹒６股 ２８╱１１ ２╱１２ －

獲派一股時代鄰里股份

寶龍地產（０１２３８） 優先認購寶龍 ５╱１２ ９╱１２ －

商業管理股份

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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領展房產基金 （００８２３） 中期息１﹒４１４７元 ２７╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

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