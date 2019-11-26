《專家之言－黃文傑》投資氣氛重新熾熱，大市仍有上升空間

《專家之言》最近恆指再現波折，執筆之時還是處於２７０００點以下水平，明顯受到中美

貿易談判出現變數所影響，達成協議前的反覆幾可說是美中過去２年以來多次談判間必然發生的

事。另外，美國國會兩院通過了「香港人權與民主法案」，也為貿易談判帶來了陰霾。不過，筆

者認為暫時不用太過悲觀，中美暫時仍保持了繼續談判的姿態，出現談判破裂的機會並不高。而

且，兩國也盡量不把香港的法案與貿易談判捆綁起來，惟美國總統特朗普對法案態度仍是模陵兩

可。



＊兩國自身問題沒有衝突，貿易協議仍有望達成＊



事實上，特朗普為了下年大選能成功連任，總是希望能在貿易戰上獲得成果，增加連任籌碼

。而中國方面，則是經濟下滑的問題。且看數據，其貿易、零售、工業生產、固定資產投資以及

信貸增長全數強差人意，所以停止貿戰以舒緩國內經濟壓力是首要做的事。兩者的要求事實上並

不算完全衝突，甚至某程度可以說得上是各有所需。當然，全面止戈仍是言之尚早，但首階段的

協議還是有機會達成的。



＊各國央行正逐步重回量寬，不宜過份看淡大市＊



近來市場投資氣氛重回熾熱，投資者開始認為，全球經濟將在來年可以復甦，加上各國正在

不斷寬鬆其貨幣政策，量化緊縮的情況已逐步扭轉，因此認為大市仍有上升空間。筆者認為，從

過去十年的歷史來看，量化寬鬆與大市升跌息息相關，現在市場正逐步重回量寬，再多憂慮也不

宜過份看淡大市，因此能承受較高風險的投資者，在其組合上可以增加一些對經濟週期敏感的行

業。反之，則可以買入多一些高息的投資產品，亦可選擇投資於新興市場債券或高息債券等。



＊可配置成熟市場主權債券，以防政治因素影響＊



不過，要留意的是，這是假設美中貿易戰不會惡化去，以及英國能有序脫歐以作為前提下的

結論。暫時來看，這兩大政治上的問題仍能在審慎中保持樂觀，前者上文也有提到，而英國則要

看保守黨能否在１２月的大選中重奪單一政府地位，從現在的民調中看來，應該是能夠做到的。

唯政治之事一日也嫌多，再樂觀也應小心對待。因此，投資者在組合上亦應放置部份在成熟市場

主權債券中，以防政治上的變幻莫測。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

