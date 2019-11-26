《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）今日首掛，開報１８７元，較招股價
１７６元高出６﹒２５％；成交約８８０萬股，涉資１６﹒２４億元。相當美股昨日收市價
１９０﹒４５美元，以「一拆八」因素折合，今日本港開市價則輕微溢價約０﹒４％。
若不計手續費，每手１００股，可賺１１００元。
阿里巴巴公開發售部分接獲近２１﹒６萬份申請，認購逾５﹒３億股，超額認購約４１﹒４
４倍，３７５０萬股由國際發售重新分配至公開發售部分，一手中籤率８０％，申請五手穩獲一
手。（ｊｔ）
26/11/2019 09:21
【阿里上市】阿里巴巴首掛開報１８７元，高招股價逾６％
《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）今日首掛，開報１８７元，較招股價
１７６元高出６﹒２５％；成交約８８０萬股，涉資１６﹒２４億元。相當美股昨日收市價
１９０﹒４５美元，以「一拆八」因素折合，今日本港開市價則輕微溢價約０﹒４％。
若不計手續費，每手１００股，可賺１１００元。
阿里巴巴公開發售部分接獲近２１﹒６萬份申請，認購逾５﹒３億股，超額認購約４１﹒４
４倍，３７５０萬股由國際發售重新分配至公開發售部分，一手中籤率８０％，申請五手穩獲一
手。（ｊｔ）
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