《盤後部署》反修例示威料重燃，港股隨消息面上落或試２６５００

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）有傳中美非常接近達成首階段協議，美股三大

指數再創新高。港股今早高開１９０點報２７１８３點，阿里巴巴（０９９８８）首日上市帶動

，加上有傳中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通話，雙方就首階段協議磋商的

剩餘事項保持溝通，恆指曾一度高見２７２２７點，漲２３４點。

不過，亦有同時消息指，美國本周不會赴京進行新一輪談判，港股之後明顯回吐倒跌，午後

更低見２６９２５點，跌６８點，收市前競價時段有大手買賣ＭＳＣＩ相關換馬股份，最終恆指

收報２６９１３點，跌７９點或０﹒２９％，失守廿天線（２６９９６點）。主板成交

１３３０﹒４８億元大增逾７５％。國指報１０６１７點，跌１１點或０﹒１１％。

Ａ股則由跌轉升，上證綜指收報２９０７點，升不足１點或０﹒０３％。深成指升５０點，

收報９６７７點，兩市成交僅３９３６億人民幣。



＊瑞銀料阿里上市提振氣氛，反修例運動中央陷兩難＊



瑞銀今日發表明年的展望報告，給予恆指明年底目標２８７００點，相當於預測明年市盈率

１１倍，該行相信隨著恆指增加更多中資企業的比重下，對港股前景持建設性看法，同意相信阿

里巴巴上市後，可望帶動並提振氣氛。瑞銀又預測，恆指明年在走高的走勢下可達３００００點

大關，相反在走低的形勢下或會觸及２５０００點。不過，早前大摩亦作出展望預期，恆指明年

底目標僅２７５００點，最牛或可見３２３００點，因為預料本港明年經濟可望回復正增長，可

見各大行對明年港股走勢未有統一明確的看法。

反修例運動隨著區議會選舉完結後再有重燃跡象，雖然紅磡海底隧道明早恢復通車，但今午

再有示威者於中環及九龍灣聚集堵路，可見本地政局因素依然牽動港股走勢。據路透社引述消息

人士指，北京有意撤換中聯辦主任王志民，主要因為對香港形勢的嚴重錯判。

雖然中方消息人士指有關傳聞不實，但其實潛在換馬亦無助政局問題，因為消息指中央不想

屈服於示威者的五大訴求，但又不希望造成「血腥鎮壓」，損害香港國際商業中心地位，陷入兩

難局面。特首林鄭月娥今日表示會成立獨立檢討委員會，早前又稱會虛心聆聽市民意見，認真反

思，都暗示港府態度正在軟化，或有助解決政局問題。



＊港股二萬七關遇阻力，收補月初上升裂口仍然需時＊



港股連續兩日嘗試企穩二萬七關口，可惜依然未站穩陣腳，加上港股昨日以裂口收補裂口，

反映港股於該關口未有支撐。至於技術走勢方面，ＭＡＣＤ的熊差距收窄，但未知ＭＡＣＤ線會

否由下而上升破訊號線，出現「雙牛」訊號。另外，快步ＳＴＣ的％Ｋ線及％Ｄ線交織，未釋出

任何利好及利淡訊號，反映港股未見明顯轉勢，故相信港股月內走勢將由消息面作主導。如果中

美首階段協議再有好消息，又或本港政局有改善，可初步上望近２７３００點水平，相反消息面

轉壞，港股或再下試近２６５００點水平。（ａｌ）（ｚｚ）

