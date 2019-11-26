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26/11/2019 08:15

【華為風波】法國：不會將華為剔除在５Ｇ網絡建設項目之外

　　《經濟通通訊社２６日專訊》法國經濟及財政部長屬下電訊事務國務秘書Ａｇｎｅｓ　Ｐａ
ｎｎｉｅｒ－Ｒｕｎａｃｈｅｒ表示，不會仿效美國將華為剔除在５Ｇ網絡之外，但將對所有製
造商進行審查，以確保不存在任何潛在安全威脅。
　　法國電訊監管機構Ａｒｃｅｐ上周動５Ｇ頻譜拍賣，Ｐａｎｎｉｅｒ－Ｒｕｎａｃｈｅｒ強
調在拍賣過程中不會針對特定設備製造商，不會步美國的後塵。
　　電訊營運商的５Ｇ網絡項目必須獲得法國總理的批准，並通過國家安全方面的評估。（ｍｎ

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