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26/11/2019 09:42

《外地經濟》鮑威爾：貨幣政策支持就業市場，對通脹目標堅定不移

　　《經濟通通訊社２６日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，貨幣政策處於合適水平，足以支持強
勁的就業市場，同時亦重申２％的通脹目標，這表明未來一段時間利率很可能保持穩定。
　　鮑威爾稱，聯儲局官員看好美國經濟前景，因為消費者開支及就業市場強勁、收入增加及消
費者信心穩健。不過疲弱的全球經濟增長及貿易不確定性阻礙增長，如果經濟數據導致消費者對
經濟前景作出重大重新評估，聯儲局將作出相應的對策。（ｍｎ）

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