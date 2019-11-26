《談國論企－黎偉成》中國對美出口１０月份續減受困貿戰

《談國論企》中國對美國出口於２０１９年１０月份的下跌幅度，較９及８月份擴大，略為

深化前１０月份累計之數的跌勢，乃受到美方要把所挑起的貿戰不斷升級的困擾日甚；但中國進

口美國商品持續大跌，貿易順差仍增，足見貿戰使美方損失的程度，仍遠高於其攻擊的中方。中

國對歐亞、「一帶一路」的貿易穩快增長，多邊主義發揮良性作用，政府積極主動強化供給側改

革內需政策，實體經濟有望穩中有進發展。



＊美對華出口跌逾兩成顯中國反制措施達效＊



從中國海關總署舉行新聞發布會所披露的最新資料，最惹人注目的當然是（甲）對美國的雙

邊貿易的最新變化，特別是中國對美國的出口，於２０１９年１－１０月份累計達２﹒３９萬億

元（人民幣）同比減少６﹒８％，較１－９月份２﹒１３萬億元所減之６％多減０﹒８個百分點

，而以此二數伸算所得的１０月份的同比即使減少１４％，卻比９月份的減幅２４﹒４％和８月

份所減的１４﹒７％，分別少減１４﹒４個百分點和０﹒７個百分點，卻仍較７月份略增

０﹒９％為差，連同上半年的減幅２﹒６％，足見中國商品輸美於８至１０，有明顯轉壞之況。

此乃受到多個負面因素影響，特別是（Ｉ）特朗普於５月份表示要對尚未加徵關稅的中國輸

美商品加徵的同時，甚至擬把已加徵的商品的關稅稅率提升，使美商對華的訂貨和華企接單的態

度和策略更為審慎。美單邊和惡意的加徵關稅劣舉，既使所輸入的中國商品成本、來價相應提升

，當地的進口商和批發商得把部分成本，轉嫁予零售商和消費者，在一定程度削弱中國商品在美

國市場的銷售競爭力，也使消費者捱貴貨。

需要指出者，為（ＩＩ）美國經濟反覆發展中似有向下壓力，使內需和進口需求有轉弱傾向

，聯邦儲備局不得不於１０月份啟動購買１年以下的短債機制，以增銀行體系的流動性，因聯儲

局主席鮑威爾當時明確地強調會採取貨幣政策確保美國經濟增長態勢不變，實際可視為負面啟示

。

再看（ＩＩＩ）美貨輸華，於２０１９年１－１０月份累計６，８５７﹒４億元同比減少

２１﹒５％，相對於１－９月份６，１９４億元減２２﹒５％和１－８月份５，４５０﹒１億元

減２３﹒５％等，所減幅度有所收窄，仍保持相對大幅減少態勢，理由為（１）中國對特朗普貿

戰作被動式的反制加徵關稅，使美國輸華商品顯然昂貴，不僅令中國境內的進口商改買其他來源

地的產品，更足見中國所採取的反制措施對準美貨弱點，和（２）中國公司企業可以通過在境內

購貨，使製造業增加內銷力度，而美國製造業就有約６０％產品供內銷，是為發達國家的製造業

產銷普見模式。料中國會強化扶持企業力度。

貿戰對美國利益有重大衝擊之說，可印證於中國於１－１０月份累計進口的大豆達７０６９

萬噸，同比下跌８﹒１％，更為在每噸平均進口價２７３１﹒５元回落７﹒９％底下的減少，相

信這會是受到中國大減甚至暫停對美國的大豆的反制美國所掀貿戰的反制結果。中國已經開通對

阿根廷等的大豆進口渠道，更重要的是積極撥地以強化本國的大豆種植。



＊即使兩國一階貿協仍存變數須防美劣招＊



至於（ＩＶ）中國對美國雙邊貿易總額於１－１０月份累計３﹒０７萬億元同比減

１０﹒６％，已淪為中國第三位的貿易往來者，佔比１２％，而歐盟及東盟於１０月份分佔

１５﹒５％與１３﹒８％，踞首、次席。

更重要者為（Ｖ）中國對美的貿易盈餘於２０１９年前１０月份累計１﹒７萬億元同比尚增

加０﹒８％，特朗普對華單挑的貿戰，目的是要贏取來自中國的貿易利益，惟中國對美貿盈仍可

觀，更在另一個角度顯示美方對華貿戰自損的程度，比損人更甚。

至於（乙）中國對美國以外的全面進出口貿易，保持相對穩定、良性的發展步伐，特別是（

１）歐盟進出口於１－１０月份累計３﹒９８萬億元同比增長８﹒３％，相對於１－９月份３﹒

５７萬億元增８﹒６％，和１－８月份累計３﹒１５萬億增９﹒７％的幅度為低，乃因歐盟輸華

１﹒５６萬億元同比僅增５﹒１％，而中對歐出口２﹒４２萬億元尚增１０﹒４％之所致；（２

）對東盟進出口３﹒５４萬億元增１１﹒９％，和（３）對日本進出口１﹒７７萬億元則稍跌０

﹒４％。

（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於

２０１９年１－１０月份累計７﹒４７萬億元同比增長９﹒４％，基本持平於１－９月份

６﹒６５萬億元的９﹒５％增幅，高於整體進出口增幅凡７個百分點之普，並於整體進出口額度

所佔比重達２９﹒１％。由是特朗普亦擬封殺「一帶一路」。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經

濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念

的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示

中央積極推動經濟由過去數量式提升為質量式發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

