《異動股》雅高昨飆約１﹒２倍後，續彈近２８％暫升幅最大個股

《經濟通通訊社２６日專訊》雅高控股（０３３１３）上日（２５日）飆１１７﹒９％後，

現續升２７﹒８７％，報０﹒７８元，盤中高見０﹒８１元，暫升幅最大個股；成交約５﹒０９

億股，涉資３﹒７８億元。

現時，恆生指數報２７０９４點，上升１０１點或上升０﹒３８％，主板成交１５０﹒６７

億元。國企指數報１０６７８點，上升４９點或上升０﹒４７％。

上證綜指報２９１０點，上升３點或上升０﹒１３％，成交２４７﹒１８億元人民幣。

深成指報９６９０點，上升６３點或上升０﹒６６％，成交４０３﹒３６億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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雅高控股 （０３３１３） ０﹒７８０元 升２７﹒８７％

興科蓉醫藥 （０６８３３） ０﹒３９０元 升２３﹒８１％

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒２２０元 升２３﹒６０％

量子思維 （０８０５０） ０﹒４８０元 升２３﹒０８％

金匯教育 （０８１６０） ０﹒０９５元 升２０﹒２５％



拉夏貝爾 （０６１１６） １﹒５７０元 升１５﹒４４％

世大控股 （０８００３） ０﹒０４６元 升１５﹒００％

新達控股 （０８４７１） ０﹒３００元 升１３﹒２１％

天寶集團 （０１９７９） １﹒０１０元 升１２﹒２２％

富譽控股 （０８２６９） ０﹒１１１元 升１１﹒００％

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（ｋｓ）

